°ËâÅª¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢°Â¤¯¤Æ¡¢´ÊÃ±¡ªÎÁÍý¸¦µæ²È¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤ÎÇúÂ®¥ì¥ó¥¸ÌÍ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿
°ËâÅª¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ëÇúÂ®¤¿¤Ì¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£
¥Ñ¥¹¥¿¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ò¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ÐÍè¤ë¡Ö¤¿¤Ì¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤ÏË»¤·¤¤Æü¤Î¥é¥ó¥Á¤äÍ¼¿©¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª´Å¿É¾ßÌýÌ£¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥«¥ê¥«¥ê¤ÎÍÈ¤²¶Ì¤È¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¤¥é¡¼Ìý¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢²È¤Çºî¤ì¤ë²¹Àô¶Ì»Ò¤È³ÑÀÚ¤ê¥Ð¥¿¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
°Ëâ¤Î¥ì¥ó¥¸¤¿¤Ì¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£
¤¿¤Ì¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ÎºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥Ñ¥¹¥¿¡Ê7Ê¬è§¤Ç¡Ë¡¡100g
¡¦¿å¡¡270cc
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜ¡ËÂç¤µ¤¸2
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦ÍÈ¤²¶Ì¡¡20g
¡¦ËüÇ½¤Í¤®¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥é¡¼Ìý¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
¤¿¤Ì¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Îºî¤êÊý
¡¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤È¿å¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸600w¤Ç11Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤è¤¯º®¤¼¤Æ»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¾å¤ËÍÈ¤²¶Ì¤ÈËüÇ½¤Í¤®¤ò¤Î¤»¥é¡¼Ìý¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
£¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡¢²¹ÀôÍñ¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡£
¢¨º£²ó¤Ï7Ê¬è§¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤è¤ê¿å¤È¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤±¤ëÍñ²«¤È¥«¥ê¥«¥ê¤ÎÍÈ¤²¶Ì¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î±ö¤Ãµ¤¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î»ÀÌ£¤¬´Å¿É¾ßÌýÌ£¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ÈÍí¤Þ¤ê¡¢°ËâÅª¤ËÈþÌ£¤·¤¤°ì»®¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª
¤ª²È¤Çºî¤ì¤ë²¹ÀôÍñ
º£²ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÄÉ²Ã¤·¤¿²¹ÀôÍñ¡£¤ª²È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤ª²È¤Çºî¤ì¤ë²¹ÀôÍñ¤ÎºàÎÁ¡Ê£±¸Ä¡Ë
¡¦Íñ¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡1¸Ä
¤ª²È¤Çºî¤ì¤ë²¹ÀôÍñ¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¸ü¼ê¤ÎÆé¤Ë¡¢¿å¤ò800mlÊ¨¤«¤·¿å80ml¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¢¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍñ¤òÆþ¤ì³¸¤ò¤·¤Æ11Ê¬ÊüÃÖ¤·¤¿¤é´°À®¡£
¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¤¬¤´ÃÚÁö¤Ë¡ª¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±·ãÎõ»Ý¤¤Ìý¤½¤Ð
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°Â²Á¤ÇÇã¤¨¤ë¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÌý¤½¤Ð¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢°ßÂÞ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç½ÐÍè¤ëÆÚ¾®´Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥¬¥Ä¥ó¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë°ì»®¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç¾Æ¤¤½¤ÐÌÍÌý¤½¤Ð¤ÎºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¾Æ¤¤½¤ÐÍÑÃæ²ÚÌÍ¡¡1¶Ì
¡¦Íñ²«¡¡1¸Ä
¡¦¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦Ì£¤ÎÁÇ¡¡2¿¶¤ê
¡¦ËüÇ½¤Í¤®¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥é¡¼Ìý¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Åù¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
¥ì¥ó¥¸¤Ç¾Æ¤¤½¤ÐÌÍÌý¤½¤Ð¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¤Ï¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¡¢¾ßÌý¡¢¤´¤ÞÌý¡¢¿Ý¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤òÆþ¤ì¤è¤¯º®¤¼¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸600w¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
£¡¡ÌÍ¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Íñ²«¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò¤Î¤»¥é¡¼Ìý¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
¤¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡£
Ç»¸ü¤ÊÌý¤½¤Ð¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÈÍñ²«¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ï¤ß³¤ÂÝ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈÉ÷Ì£¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡ªÆÚ¾®´Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼
º£²ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ÆÚ¾®´Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤â¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÆÚ¾®´Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÆÚ¾®´Ö¡¡100g
¡¦º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1/3
¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡¡1cm
¡¦À¸Õª¥Á¥å¡¼¥Ö¡¡2cm
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
ÆÚ¾®´Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Îºî¤êÊý
¡¡¡ÆÚ¾®´Ö¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÙæ¤ß¤³¤ßÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸600w¤Ç4Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥º¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤ÎÇúÂ®ÌÍ¥ì¥·¥Ô¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«ºß¡£´ÊÃ±¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£