【Nintendo Switchスプリングセール】 開催期間:3月10日0時~3月23日23時59分

任天堂は、ニンテンドーeショップ・マイニンテンドーストアにて、「Nintendo Switchスプリングセール」を3月10日0時から3月23日23時59分まで開催する。

セール対象タイトルには、「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」や「プリンセスピーチ Showtime!」、「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」、「エブリバディ 1-2-Switch!(エブリバディ ワンツースイッチ!)」、「Core Keeper」などがラインナップしている。

またダウンロード版ソフトを手渡しでプレゼントできるセット商品「【ギフトセット】スーパーマリオブラザーズ ワンダー ダウンロード版」と「【ギフトセット】プリンセスピーチ Showtime! ダウンロード版」もセール価格で購入できる。

□「Nintendo Switch スプリングセール」のページ

セール対象タイトル

マリオ/ピーチのゲーム

・「スーパーマリオブラザーズ ワンダ」ー:6,500円 → 4,550円 30%オフ

・「プリンセスピーチ Showtime!」:6,500円 → 4,550円 30%オフ

ともだちや家族と盛り上がれるソフト

・「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」:3,800円 → 2,660円 ※30%オフ

・「エブリバディ 1-2-Switch!(エブリバディ ワンツースイッチ!)」:3,200円 → 2,240円 ※30%オフ

・「パワフルプロ野球2024-2025」:8,470円 → 4,235円 ※50%オフ

・「ディズニー ミュージックパレード アンコール」:6,578円 → 5,262円 ※20%オフ

・「ぷよぷよテトリス2」:3,858円 → 2,926円 ※24%オフ

・「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」:6,578円 → 4,990円 ※24%オフ

・「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」太鼓ミュージックパス 90日利用券セット:7,678円 → 5,490円 ※28%オフ

ひとりでも楽しめるソフト

・「Core Keeper」:2,310円 → 1,732円 ※25%オフ

・「8番出口」:470円 → 423円 ※10%オフ

・「Balatro」:1,700円 → 1,445円 ※15%オフ

・「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」:6,985円 → 4,200円 ※39%オフ

・「Stardew Valley」:1,480円 → 740円 ※50%オフ

・「Hollow Knight(ホロウナイト)」:1,480円 → 740円 ※50%オフ

※一部タイトルはセール終了日時が異なります。

(C)Nintendo

(C)2023 Pugstorm. All rights reserved. Developed by Pugstorm. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as 'Fireshine Games'. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license.