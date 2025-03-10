¥Æ¥ì¥Ó¶âÂôNEWS

¼Ì¿¿³ÈÂç

7Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ËëÀï¾¡Íø¤ÇÇÈ¤Ë¤Î¤ë¥µ¥Ã¥«ーJ3¥êー¥°¤Î¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï9Æü¡¢¥Ûー¥à³«ËëÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

9Æü¡¢¶âÂô¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥° Âè4Àá¡£Á°Àá¤â°ú¤­Ê¬¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï¡¢¥Ûー¥à³«ËëÀï¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£

Áê¼ê¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤«¤éJ¥êー¥°¤Ë»²Æþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¤Î¤Ê¤¤¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¡£

»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾16Ê¬¡£Àè¤Ë¥´ー¥ë¤ò³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ¤Ç¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤â¼ºÅÀ¤·¡¢0-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾22Ê¬¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥Üー¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Âç»³¤Î¥·¥åー¥È¡£¤³¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤ÎÅÚ¿®ÅÄ¡£

1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤âÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥Ä¥¨ー¥²¥ó¤Ï¡¢3ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¹õÀ±¤Ç¤¹¡£¼¡Àá¤Ï16Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇFC´ôÉì¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£