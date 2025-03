TOMORROW X TOGETHERが3月7日〜9日、韓国・仁川のインスパイアアリーナでワールドツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 「ACT : PROMISE」-EP .2- IN INCHEON>を開催、大盛況のうちに幕を閉じた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 「ACT : PROMISE」-EP .2- IN INCHEON>では、26曲のセットリストにダブルアンコール4曲を追加し、MOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称)に3時間30分の忘れられない時間をプレゼントした。

【神奈川】3月12日(水) Kアリーナ横浜open17:00 / start18:303月13日(木) Kアリーナ横浜open16:00 / start17:30【香川】4月12日(土) あなぶきアリーナ香川open16:00 / start17:004月13日(日) あなぶきアリーナ香川open15:00 / start16:00【愛知】4月25日(金) AICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)open17:00 / start18:004月26日(土) AICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)open16:00 / start17:00【福岡】4月29日(火・祝) マリンメッセ福岡A館open17:00 / start18:004月30日(水) マリンメッセ福岡A館open17:00 / start18:00【大阪】5月17日(土) Asueアリーナ大阪open16:00 / start17:005月18日(日) Asueアリーナ大阪open15:00 / start16:00【東京】5月24日(土) 有明アリーナopen16:00 / start17:005月25日(日) 有明アリーナopen15:00 / start16:00

◆TOMORROW X TOGETHER 日本オフィシャルサイト◆TOMORROW X TOGETHER 日本オフィシャルTwitter◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルTwitter◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルInstagram◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルTikTok◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルYouTubeチャンネル

SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIといった5人のメンバーは大歓声の中、現代版王子様が思い浮かぶようなブラックスーツを着て登場した。「Over The Moon」でオープニングを飾った公演は、メタルロックバージョンに編曲された「Deja Vu」や「0X1=LOVESONG (I Know I Love you) feat. Seori」を続けて披露し、公演のスタートから熱く盛り上げた。他にも「Danger」「Resist (Not Gonna Run Away)」「Forty One Winks」など、今回の公演で初めて披露したステージをはじめ、「Good Boy Gone Bad」「I'll See You There Tomorrow」などの人気曲が豊かなセットリストを彩る。メンバーの絵画のようなビジュアルと立体的なメディアアートや舞台効果が調和し、幻想的な時間を完成させた。「今回のツアーは、夢の始まりから再び出発した5人の物語だ。これまでの公演では見せられなかったステージも加え、永遠に一緒に夢を見たいという願いで準備した」と覚悟を伝えたTOMORROW X TOGETHERは、360度活用できるように設計されたメインステージを闊歩しながら観客とコミュニケーションを図ったほか、1階や2階の観客とも距離を縮めた「LO$ER=LO♡ER」「Higher Than Heaven」では会場全体を揺るがす熱狂を描き続けた。特にそれぞれのメンバーのソロパフォーマンスが圧巻、爆発的な歓声が上がった。カヤグム(伝統楽器)の演奏と扇子の舞で「Sugar Rush Ride」を彩ったBEOMGYU、キレのある振り付けで「Danger」のイントロを飾ったTAEHYUN、2024年9月発表のミックステープ「GGUM」のステージを披露したYEONJUN、ドラム演奏で強烈なカリスマ性を見せたHUENINGKAI、現代舞踊で「Dreamer」に切なさを加えたSOOBINまで、目が離せないステージが繰り広げられた。「デビュー週間のDREAM WEEKから今回の公演まで、夢のような一週間を完成させてくれたMOAのみなさんに感謝する。皆さんがいれば冷たい世界も溶かすことができるという確信ができた。MOAの皆さんのそばでずっと一緒に歩きたい。残りのツアーを通じてさらに成長した姿で戻ってくる」TOMORROW X TOGETHERは感想を伝え、甘い時間を締めくくった。韓国・仁川から出発した<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : PROMISE」-EP .2-』は計13都市23公演を実施するワールドツアーとなるものだ。今回のツアーにて、デビュー後初めてヨーロッパ5都市のステージを行う。(P)&(C) BIGHIT MUSIC