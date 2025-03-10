Æ±Î½Ââ°÷¤Ë¥¥¹¡ÄÂâ°÷¤ÎÁ°¤Ç²¼Ãå»Ñ¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦38ºÐ¤Î¼«±Ò´±¤òÄ¨²ü½èÊ¬
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ°ËÃ°ÃóÆÖÃÏ¤Ï¡¢ÃæÉôÊýÌÌ¥·¥¹¥Æ¥àÄÌ¿®·²¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂâ°÷¤¬Æ±Î½Ââ°÷¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ää¿¦4¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ää¿¦4¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÉôÊýÌÌ¥·¥¹¥Æ¥àÄÌ¿®·²¤Î38ºÐ¤Î2ÅùÎ¦Áâ¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ°ËÃ°ÃóÆÖÃÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3Ç¯Á°¤Î2022Ç¯¤Î5·î²¼½Ü¡¢°ËÃ°»ÔÆâ¤ÇÆ±Î½Ââ°÷¤ËÂÐ¤·¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÌó3¤«·î¸å¤Î9·î¾å½Ü¤Ë°ËÃ°»ÔÆâ¤ÇÆ±Î½Ââ°÷¤ÎÁ°¤Ç²¼Ãå»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ËÃ°ÃóÆÖÃÏ¤Ï3·î10ÆüÉÕ¤Ç¡¢¤³¤Î2ÅùÎ¦Áâ¤òÄä¿¦4¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£