¼ó¸ª¼þ¤ê¤ÎìÔÆùÂÐºö¤Ë¡££±Æü£³¥»¥Ã¥È¡Ú¼ã¸«¤¨¡õºÙ¸«¤¨¤¹¤ëÂè°ì°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·
·Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤ÎÁý¤¨¤ëµ¨Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼ã¸«¤¨¡õºÙ¸«¤¨¤¹¤ëÂè°ì°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤¬¼ó¸ª¼þ¤ê¤ÎìÔÆùÍî¤È¤·¤äÈþ¶»¥¡¼¥×¤Ë¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥¬¥ë¥À¡¦¥¢¡¼¥µ¥Ê¡ÊÏÉ¤Î¥Ý¡¼¥º¡Ë¡Û¡È¾åÈ¾¿ÈÆÃ²½·¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¡£ÄÌ¾ï¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤ë¡È¾åÈ¾¿ÈÆÃ²½·¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¼«Á³¤Ê¸ÆµÛ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¬¥ë¥À¡¦¥¢¡¼¥µ¥Ê¡ÊÏÉ¤Î¥Ý¡¼¥º¡Ë¡È¾åÈ¾¿ÈÆÃ²½·¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É
¡Ê£±¡ËºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Çº¸ÏÓ¤ò´é¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢±¦ÏÓ¤ò²¼¤«¤éÆþ¤ì¤ÆÎ¾ÏÓ¤òÍí¤Þ¤»¤ë
¡Ê£²¡ËÍí¤Þ¤»¤¿ÏÓ¤òÅ·°æÊý¸þ¤Ë¾å¤²¡¢¾å¤²¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç£³¡Á£µ¸ÆµÛ¡ÊÌó30ÉÃ´Ö¡Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë
ÏÓ¤òÊÑ¤¨¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤£±¥»¥Ã¥È¡£¡È£±Æü£³¥»¥Ã¥È¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â³¤±¤ë¤Û¤É¤ËÆó¤ÎÏÓ¤ä¼ó¸ª¼þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Î½ÀÆðÀUP¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼ó¸ª¼þ¤ê¤äÆó¤ÎÏÓ¤Î°ú¤Äù¤á¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ë¤à¤¯¤ß¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¸«¤¨¤¹¤ëÂè°ì°õ¾Ý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥è¥¬´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä