¡ÖÂ®Êó¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á°ì»þµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡×¡ÄÆü¥Æ¥ì¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×ÊóÆ»¡Ä»³Î¤Î¼ÂÀ¤é½Ð±é¼Ô¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬È¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½Ð±é¼Ô¤¬¡ÖÂ®Êó¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á°ì»þµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÉÍÅÄ¤ÏºòÇ¯Ëö¤´¤í¤«¤éÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢°å»Õ¤è¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢£³¡¡·î¡¡£±£°¡¡Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤´Íý²ò¤È¡¢°ú¤Â³¤¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢ÉÍÅÄ¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆ±¤¸µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤é½Ð±é¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£