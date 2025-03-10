¡È¥É¥í¾ÂÎ¥º§¡É¤ò·Ð¤Æ¡Ä¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¡ªÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¶·
ÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Î¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤À¡£´Ú¹ñ¤ò±Û¤¨¡¢³¤³°¤Ç¤â»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉ×¤¬½÷Í¥¤ÈÉâµ¤¤·¤¿¡×¥¯¡¦¥Ø¥½¥óÉ×ÉØ¤Î¡ÈË½ÏªÀï¡É
¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤¬¼«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAA.Gban¡Ê¥¨¡¼¥¨¡¼¥¸¡¼¥Ð¥ó¡Ë¡×¡Ê2013Ç¯¡Á¡Ë¤¬ºÇ¶áÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î7¡Á11Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¡ÖAA.Gban¡Ê¥¨¡¼¥¨¡¼¥¸¡¼¥Ð¥ó¡Ë¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï»ö¶È²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤âÅÁ¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¼÷Ì¿¤ÏÃ»¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È´ØÏ¢¤¹¤ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤¿¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ë¡£
ËÜ¶È¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ³¤ò´Ë¤á¤º¤Ë¤¤¤ë¶á¶·¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤Ï1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹~¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ~¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡£Åö»þ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÀ¸¤±²Ö¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¿Í¤òºÇ¤â¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¸¶½éÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï²Ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢ÌëÌÀ¤±¤Ë²Ö»Ô¾ì¤ÇÄ¾ÀÜÇã¤Ã¤Æ¤¤¿²Ö¤ò²ÖÉÓ¤ËÁÞ¤¹¤Ê¤É¡¢¾ðÇ®Åª¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²Ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÀ³Ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¤«¡£¼«¿È¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤â²Ö¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢²Ö¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ø²Ö¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤«¤¬°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£»ä¤â²Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ï¤ì¤Ê¤¤²Ö¤ò¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ¯³Ø¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼Â¶È²È¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2013Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Ë½÷Í¥¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¤È¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Á»ä¤Î¼é¸îÅ·»È¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê2016Ç¯5·î¤Ë·ëº§¡£¤·¤«¤·2019Ç¯9·î¤ËÎ¥º§ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢2020Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£