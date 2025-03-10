½ÂÃ«Æäºé¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª¡Ø²Ö¤Î¤ì¤ó¡Ù¥ª¥ÕSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆüËÜ½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
3·î9Æü¡¢½ÂÃ«Æäºé¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¤ä¤«¤ÊÏÂÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿²£´éSHOT¤â·ÇºÜ
3·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö»³ºêË»ÒÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°¡Ø²Ö¤Î¤ì¤ó¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿½ÂÃ«¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö#µÁÍý¤È¿Í¾ð¤È²¸µÁ #¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ç²¹¤«¤¤³Ø¤Ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö#»ä¤ÏËÌ¿·ÃÏ¤Î·Ý¼Ô¸«½¬¤¤¤ÇÃ¶Æá¤µ¤Þ¤Î¾ª #¤ª¤·¤Î¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª #µþÅÔ¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ #¼ç±é¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´ØÀ¾¿ÍÆ±»Î #¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹ #TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª #¤³¤Î»þÂå¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ #º£¤Î»þÂå¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öps.»þÂåÊª¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃåÊª¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Ä¤Ä¡¢Á°È±¤ò¾å¤²¤¿¸ÅÉ÷¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÆüËÜ½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2023Ç¯Ëö¤ËÌó11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤òÂ´¶È¤·¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â³«²Ö¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë½ÂÃ«¡£
º£²ó¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤Î¤ì¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡¦µÈ»°Ïº(°ËÆ£±ÑÌÀ)¤Î°¦¿Í¡¦¤ª¤·¤ÎÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë