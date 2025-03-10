2025Ç¯3·î10Æü¡Á3·î16Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂ¡ÊÁÐ»ÒºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯3·î10Æü¡Á3·î16Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡£
ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥à¡¼¥É¡£
½çÈÖ¤òÈ´¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¼êÊÁ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¢°ÍÍê¤òËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤ê¤ã¡©¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÈó¤ÏÀèÊý¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤âÎäÀÅ¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¹¤´¤ß¤¬½Ð¤Æ¸ú²ÌËþÅÀ¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤ÊÌµÍýÆñÂê¤â½ÀÆð¤ËÍ»ÄÌ¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ë´Ø·¸¼Ô°ìÆ±Âç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£À¹Âç¤ÊËä¤á¹ç¤ï¤»¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â»¼º¤è¤ê¤â¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤¨¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¿Í¤Î¼êÂÇ¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡£
°¦¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤·¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÎäÀÅÄÀÃå¡¢
¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡£
ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥à¡¼¥É¡£
½çÈÖ¤òÈ´¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¼êÊÁ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¢°ÍÍê¤òËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤ê¤ã¡©¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÈó¤ÏÀèÊý¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤âÎäÀÅ¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¹¤´¤ß¤¬½Ð¤Æ¸ú²ÌËþÅÀ¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤ÊÌµÍýÆñÂê¤â½ÀÆð¤ËÍ»ÄÌ¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ë´Ø·¸¼Ô°ìÆ±Âç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£À¹Âç¤ÊËä¤á¹ç¤ï¤»¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â»¼º¤è¤ê¤â¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤¨¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¿Í¤Î¼êÂÇ¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡£
°¦¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤·¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)