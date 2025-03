【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格:8,980円~

本日3月10日に公開された「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のプレオーダートレイラーに登場するキャラクターに注目が集まっている。

プレオーダートレイラーでは本作の発売日に加え、登場キャラクターに関する情報も多数公開された。その中で俳優のルカ・マリネッリさん演じるキャラクター「ニール」がバンダナを巻いた姿で登場する。SNSではこれが、小島秀夫氏が手掛けたステルスアクション「メタルギア・ソリッド」シリーズより「ソリッド・スネーク」の姿に似ているとして注目を集めている。

小島氏は以前にSNSにて注目している俳優についてルカ・マリネッリさんの名前を挙げており、この際にもバンダナを巻いた姿がスネークに似ているだろうとコメントしていた。

【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | プレオーダートレイラー】

8分34秒頃よりバンダナを巻いた姿で登場

小島秀夫氏のSNSの投稿

ニール

ソリッド・スネーク(画像はMETAL GEAR PORTAL SITEの「METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY」より)

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved.