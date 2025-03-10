ÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡×³«»Ï¡¡ËÌÄ«Á¯¡Ö´í¸±¤ÊÄ©È¯¹Ô°Ù¤À¡×È¿È¯¤ËÎ¾·³·Ù²ü¶¯¤Þ¤ë
¥¢¥á¥ê¥«·³¤È´Ú¹ñ·³¤Ï10Æü¤«¤éÄêÎã¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±±é½¬¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î2´üÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ä«Á¯È¾ÅçÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿ÊÆ´ÚÎ¾·³¤Ë¤è¤ëÄêÎã¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡×¤Ï10Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·ËÌÄ«Á¯·³¤ÎÀïÎ¬¤äÀï½Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò±é½¬¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÈ¿±Ç¤·ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢6Æü¤Ëµ¯¤¤¿´Ú¹ñ¶õ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¸íÇú»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼Â¼Í·â·±Îý¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ËÌÄ«Á¯³°Ì³¾Ê¤Ï10ÆüÄ«¡¢ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡ÖÊªÍýÅª¾×ÆÍ¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤ÊÄ©È¯¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ÆÊÆ´ÚÎ¾·³¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¤Ï2024Ç¯3·î¤ÎÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡×¡Ë