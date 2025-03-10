¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÉð´ï¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤À¡×ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ¤Î½ÅÄÃ¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷¤¬Êý¿ËÅ¾´¹µá¤á¤ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤äµ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î½ÅÄÃµÄ°÷¤«¤é»Ù±ç¤ÎºÆ³«¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤¬·èÎö¤·¤¿¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öÌÌ¤È¾ðÊóÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤·¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î½ÅÄÃ¡¢¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷¤Ï9Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¡ÖÄäÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼«±Ò¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤äÉð´ï¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÊý¿Ë¤ÎÅ¾´¹¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥à»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢²¼¤ÇÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤«¤é¤ÎÃóÎ±ÊÆ·³¤ÎÅ±Âà¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö»Ù±ç¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤è¤ê¤â°¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤¬·èÎö¤·¤¿¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öÌÌ¤È¾ðÊóÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤·¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î½ÅÄÃ¡¢¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷¤Ï9Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¡ÖÄäÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼«±Ò¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤äÉð´ï¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÊý¿Ë¤ÎÅ¾´¹¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥à»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢²¼¤ÇÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤«¤é¤ÎÃóÎ±ÊÆ·³¤ÎÅ±Âà¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö»Ù±ç¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤è¤ê¤â°¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£