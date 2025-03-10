¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È½êÂ°¡Ö£µ¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤â¼ø¤«¤ê¡¢Éã¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤â»Å»ö¤âÂçÀÚ¤Ë¡×
·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï10Æü¡¢ÇÐÍ¥¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿ù±º¤ÏÆ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¤Ï2025Ç¯3·î10Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£5¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤â¼ø¤«¤ê¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤â²ÈÄí¤â»Å»ö¤âÂçÀÚ¤ËÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÎëÌÚÆà¡¹¡Ê36¡Ë¤äÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê26¡Ë±ÒÆ£ÈþºÌ¡Ê32¡ËÌð¿áÆà»Ò¡Ê23¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£