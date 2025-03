アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』が、サービス開始から5周年を迎えることを記念したイベントを実施!

5周年カウントダウンログインボーナスや期間限定イベント「ブレイジング・ジュエル 〜Listen to Our Songs!〜」が楽しめる「5thアニバーサリーキャンペーン」が開催されます☆

『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』5thアニバーサリーキャンペーン

イベント開始日:2025年3月10日17:00〜

ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて、サービス開始から5周年を迎えることを記念して、様々な新規キャンペーンが開催されます!

また、5周年記念PVも公開されました☆

5周年カウントダウンログインボーナス

開催期間:2025年3月10日17:00〜3月18日23:59

通常のログインボーナスに加えて、魔法石や各種アイテムが獲得できる限定ログインボーナスを実施。

3月18日はログインボーナスに加えて、5周年ログインストーリーが再生されます。

5周年ストーリー、5周年ログインボーナス画面はアルバム内の以下より再度閲覧可能です。

・「グリム」>「ボイス・演出」>共通項目「5周年ストーリー」

・「グリム」>「ボイス・演出」>共通項目「5周年ログインボーナス」

※3月10日は17:00~23:59、11日以降は0:00~23:59の間にログインすることで当日分の特典を受け取ることができます

※各特典は、配布当日のみ獲得することができます。翌日以降受け取ることはできません

※グリムのいずれのカードも所持していない場合、グリムのアルバムは閲覧できません

5周年ログインボーナス

開催期間:2025年3月10日17:00~3月28日14:59

配布期間:

1)3月10日17:00〜3月28日14:59

2)3月14日16:00〜3月28日14:59

3)3月18日00:00〜3月28日14:59

5周年ログインボーナスとして「期間限定マジカルキー」10本をプレゼント。

「5thアニバーサリー おまけ付き召喚」が利用できる期間限定のマジカルキーです。

※期間限定マジカルキー(10本)は、1〜3の期間中それぞれ1回ずつ(最大3個)受け取りができます

期間限定イベント「ブレイジング・ジュエル 〜Listen to Our Songs!〜」

開催期間:2025年3月10日17:00〜3月28日14:59

期間限定イベントとして「ブレイジング・ジュエル 〜Listen to Our Songs!〜」を開催。

ストーリーとミッションを楽しめる期間限定イベントです。

イベントを進めることで、ショップで限定背景や、「覚醒の香水(SSR)」等のアイテムと交換でる「はちみつレモン」

ショップで限定家具やマドルと交換できる「ミュージックメダル」

「イベント限定アイテムガチャ」を利用できる「ブレイジングメダル」が獲得できます。

「ブレイジング・ジュエル 〜Listen to Our Songs!〜」あらすじ

歴史と伝統ある『グルーヴィー・アリーナ』でナイトレイブンカレッジ生による音楽ライブ、『ブレイジング・ジュエル』が開催決定!

「グリム」と一緒に、彼らの練習を見守ろう。

ブレイジング・ジュエル 期間限定召喚

開催期間:2025年3月10日17:00〜3月28日14:59

3月10日より「ブレイジング・ジュエル 期間限定召喚」を開催。

期間限定召喚には「SSR グリム[ブレイジング・ジュエル]」が登場します。

5thアニバーサリーおまけ付き召喚

開催期間:2025年3月10日17:00〜3月28日14:59

特典:

・1回召喚:アニバーサリーメダル:1枚

・10回召喚:アニバーサリーメダル:10枚

5thアニバーサリー おまけ付き召喚では「寮服」や、一部の復刻限定SSRカードを排出。

5thアニバーサリー おまけ付き召喚を行うたびに「アニバーサリーメダル」が獲得できます。

獲得したアニバーサリーメダルは「アニバーサリーメダルショップ」でこれまでに登場した期間限定カードを交換ができる限定マジカルキーや覚醒の香水(SSR)など、各種アイテムと交換可能です。

また、5thアニバーサリーログインボーナスにて獲得可能な「期間限定マジカルキー(10本)」を使用することで期間中最大30連分を無料で利用できます。

5thアニバーサリーおまけ付きセレクトSSR確定召喚

開催期間:2025年3月10日17:00~3月28日14:59

必要有償魔法石:300個(利用可能数:1回)

選択した3枚のSSRカードの中から、1枚を確定で入手することのできる10回召喚を開催。

5thアニバーサリー おまけ付きセレクトSSR確定召喚では、アニバーサリーメダル10枚を獲得できます。

5thアニバーサリー 復刻 期間限定召喚 クロウリー[レイブンジャケット] ver.

開催期間:2025年3月10日17:00~3月28日14:59

「SSR クロウリー[レイブンジャケット] 」が登場する、期間限定召喚を開催。

また、イベント限定アイテムガチャにて獲得可能な「マジカルキー10本(クロウリー)」を使用することで期間中最大20連分を無料で利用できます。

※「5thアニバーサリー 復刻 期間限定召喚 クロウリー[レイブンジャケット] ver.」ではアニバーサリーメダルは獲得できません

5thアニバーサリー 復刻7章期間限定召喚

開催期間:2025年3月10日17:00〜3月28日14:59

スケジュール:

5thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 オルト[ケルベロス・ギア] ver.開催期間:3月10日17:00〜3月11日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 リリア[右大将の甲冑] ver.開催期間:3月12日0:00〜3月13日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 セベク[常夜の甲冑] ver.開催期間:3月14日0:00〜3月15日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 ルーク[サバナクロー寮服] ver.開催期間:3月16日0:00〜3月17日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 カリム[カスルサルタナート制服] ver.開催期間:3月18日0:00〜3月19日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 ジェイド[マーメイド・フィン] ver.開催期間:3月20日0:00〜3月21日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 フロイド[マーメイド・フィン] ver.開催期間:3月20日0:00〜3月21日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 ラギー[アイボリークリフ制服] ver.開催期間:3月22日0:00〜3月23日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 ケイト[トリックキングジャケット] ver.開催期間:3月24日0:00〜3月25日23:595thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚 トレイ[クイーンズシェフコート] ver.開催期間:3月26日0:00〜3月28日14:59

メインストーリー7章の配信に合わせて登場した期間限定SSRカードを対象にそれぞれピックアップした召喚を開催。

「オルト[ケルベロス・ギア] ver.」や「リリア[右大将の甲冑] ver.」などがそれぞれ2日間限定で登場します。

※「5thアニバーサリー 復刻 7章 期間限定召喚」ではアニバーサリーメダルは獲得できません。

[新機能]自習

公開日:2025年3月10日17:00

APを消費せずに時間経過に応じた報酬やカードEXP、アイテムが獲得できる「自習」が新たな授業として登場。

また自習の追加に合わせて、累計ミッションが追加されます。

※選択した自習スペースによって得られる報酬や自習効率、上限時間等は異なります

※自習中のキャラクターは、授業(通常・日替わり・特別)を受けることができますが 別の自習スペースでは選択できません

※以下のキャラクターは「自習」で選択可能なカードの対象外です

・クロウリー ・クルーウェル ・トレイン ・ロロ ・フェロー

[新機能]魔法強化アイテムの変換

公開日:2025年3月10日17:00

3月10日からの新機能として魔法強化アイテムの変換も追加。

マドルを消費することで魔法強化アイテムを、同じ属性の別の魔法強化アイテムへと変換できるようになります。

[新機能]キャラクターの全身閲覧

公開日:2025年3月10日17:00

キャラクターの全身閲覧も新たに追加。

ホーム画面からキャラクターの全身を閲覧できるようになります。

※アップデートに伴い、縦画面表示のキャラクターの表示位置が調整されます。

[新機能]おしゃべりにボイス追加

公開日:2025年3月10日17:00

おしゃべりにボイスを追加。

各キャラクターのおしゃべりがボイスで楽しめます。

[新機能]画面上のスコア・コンボ表示、ノーツOFFでのリズミック デモプレイ

公開日:2025年3月10日17:00

画面上のコンボ数、スコアゲージ、ノーツを非表示にしてリズミックをプレイできるノーツOFFモードをデモプレイに追加。

既存のデモプレイも引き続き利用することができます。

[新機能]クロウリー/クルーウェル/トレインの日替わり授業(錬金術)解放

公開日:2025年3月10日17:00

スケジュール:

・3月10日17:00:ディア・クロウリー

・3月11日0:00:ディア・クロウリー

・3月12日0:00:モーゼズ・トレイン

上記日程より「ディア・クロウリー」「デイヴィス・クルーウェル」「モーゼズ・トレイン」の日替わり授業(錬金術)を解放。

日替わり授業(錬金術)では、授業を受けたキャラクターのグルーヴィー用アイテムのキャンディを一定確率で獲得できます。

[新機能]ゲストルーム トラブル発生時のボイスを変更

公開日:2025年3月14日16:00

ゲストルームでトラブル発生時に再生されるボイスを、トラブルが発生した相手キャラクターに応じた専用のボイスに変更いたします。

[改善]アイテム使用時のAP回復の上限解放

公開日:2025年3月10日17:00

アイテム使用時のAP回復の上限解放を改善。

APが最大60になるまで、星のかけらまたは、魔法石によるAP回復ができるようになります。

※APの最大値(10)を超えている場合、時間経過による回復は行われません

※プレイヤーランクのランクアップによるAP回復には上限はありません

[改善]学校関係者のキャラクタープロフィールの内容追加

公開日:2025年3月14日16:00

学校関係者のキャラクタープロフィール内容を追加。

アルバムの「学校関係者」キャラクターのプロフィールに項目が追加されます。

イベントや新機能が盛りだくさんの、5周年を記念したアニバーサリーイベント。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて2025年3月10日17時より開催される「5thアニバーサリーキャンペーン」の紹介でした☆

※イベントの仕様、日程は事前告知の上、変更する場合があります

※イベントは再度開催する場合があります

※イベントで登場する限定衣装のカードは、召喚やショップ等で背景や家具等は、ショップ等で再度提供する場合があります

