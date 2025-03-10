¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¡¡£µÇ¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¡×
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤Î£±´üÀ¸¤ÇÂ´¶È¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ò£µ·î£²£·Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï£²£°£±£±Ç¯¡¢£±£·ºÐ¤ÇÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÂè£±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢£²£°Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þÂå¤«¤éÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄ¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢¼«¿È¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£±Ç¯¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁÂè£³£·´üÁ°´ü¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ£²£³Ç¯¡¢£Â£Å£Á£Ó£Ô¡¡£Ê£á£ð£á£î£å£ø£ô¡Ê¸½¡¦£Â£Å£Á£Ó£Ô¡¡£Ø¡Ë¤è¤ê¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ£Í¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡£°ìÊý¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆËã¿ý¥«¥Õ¥§¡Ö£ã£è£õ£î¡¥¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÅÄ¤¬£³£°ºÐ¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£²£î£ä¼Ì¿¿½¸¤ò£µ·î£²£·Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼Ì¿¿¤ÇÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Á¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä³¹Êâ¤¤Ç¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¡¢Éô²°¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£µÇ¯Á°¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ðÇ®Åª¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¡ÖÁ°ºî¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¡£
¡ÖºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿½µ´©»ï¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤ò²¿ÅÙ¤«¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä£´£¶»þÂå¤Ï¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÇÝ¤Ã¤¿É½¸½¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³è¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄ²ÖÆà¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«ÈÝ¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£