ÂçÁ¥ÅÏ¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤ÏÁ´¤Æ²ò½ü¡ÄÊ¿À®°Ê¹ß¤ÇºÇÂç¤Î¾Æ¼ºÌÌÀÑ£²£¹£°£°¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë
¡¡´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¡¢»Ô¤Ï£±£°Æü¸áÁ°£±£°»þ¤ËÁ´¤Æ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆ±»Ô»°Î¦Ä®°½Î¤¤ÎÁ´°è¤ÈÀÖºêÄ®¤Î£³ÃÏ¶è¡Ê·×£¹£·£¹À¤ÂÓ£²£´£²£´¿Í¡Ë¡£¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç£±£¸£¹£¶À¤ÂÓ£´£µ£¹£¶¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï£¹Æü¸á¸å£µ»þ¤ËÄÃ°µ¤òÀë¸À¤·¡¢½»²È¤Ê¤É¤Î·úÊªÈï³²¤Ï£²£±£°Åï¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤ÏÌó£²£¹£°£°¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¤ÏºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï£¹£°ºÐ¤ÎÃËÀ£±¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£