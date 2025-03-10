¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡×¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¥¢¥Ã¥×¡ªÀáÌó¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º4Áª
²ÈÂ²¤âÂçËþÂ¤Î¡Ö¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¡×¥ì¥·¥Ô
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤äÆÚ¤³¤ÞÆù¡¢¤Ò¤Æù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºâÉÛ¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤âÂçËþÂ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
´ÊÃ±¡ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÈÆÚÆù¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯ßÖ¤á
by ¤Þ¤³¤ê¤ó¤È¥Ú¥ó»Ò
¥ì¥Ý60·ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¶ì¼ê¤Ê²¼¤Î»Ò¤¬¡¢¤³¤ìÂç¹¥¤¡Á¡ª¤È¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤Þ¤¹♫
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤Ç¿©ÍßÇÜÁý
´ÊÃ±¡ù·ÜÆù¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¾È¤ê¾Æ¤
by ¤µ¤¯¤é¤ó¤Ù¤µ¤ó
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¢ö
Ç®¡¹¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯ÈþÌ£¤ò´®Ç½
¿·¤¸¤ã¤¬¤Ç¢ö¡Ö´ÊÃ± ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¡×
by ¤¹¤¤¡¼¤Ä¤À¤ó¤·
½Õ¤¬½Ü¤Î¿·¤¸¤ã¤¬¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¢öÈÕ¤´ÈÓ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡ù
²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç²Ú¤ä¤°
·Ü¤Ò¤Æù¤Ç´ÊÃ±¥Á¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Ð¡¼¥°
by »çÇµ¤Î²È
»Ò¶¡¤âÂç¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥ª¥«¥º¤ËÊÛÅö¤Ë¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¡ª¡ªÀéÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¸¤ã¤¬¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö¿·¥¸¥ã¥¬¤Ç¤â¥¦¥Þ»Ý¡Á
Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô4Áª¡ª
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥Ð¥ê¥¨¥ì¥·¥Ô¤Ê¤é¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â´î¤Ð¤ì¤ë°ìÉÊ¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥½¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤Ä¤±¤Î¥ì¥·¥Ô¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²È·×¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤âÂç´î¤Ó¤Î°ïÉÊ¤Ç¡¢¿©Âî¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Æüº¢¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¯±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÊTEXT¡§È¬È¨·¼»Ê¡Ë