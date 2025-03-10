「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。今年で10回目となった「家電大賞2024-2025」では、2024年発売のノミネート家電200製品のなかから、読者の投票（投票期間は2024年11月22日〜2025年1月6日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全27部門）が決定しました。今回は、うち9部門で金賞・銀賞・銅賞を受賞した製品を一気に紹介していきましょう！

【このほかの部門の受賞製品は以下をチェック！】

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※「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシング及び株式会社インプレスの登録商標です（商標登録第6534313号）

掃除機部門では、ダイソンのコードレススティック……ではなく、ダイソンの水拭き掃除機が金賞を獲得したのが興味深いところ。炊飯器やキッチン家電では、タイガーやパナソニックなどの老舗メーカーが上位を獲得。美容家電ではパナソニックがワンツーフィニッシュで、この部門での強さを見せました。セキュリティ家電部門ではスマートホームの分野で知名度を上げているSwitchBotが金賞を獲得しています。

【掃除機部門】

金賞

ダイソン

Dyson WashG1

銀賞

パナソニック

セパレート型コードレススティック掃除機 MC-NX810KM

銅賞

シャーク

EVOPOWER SYSTEM NEO II+ LC551J

【ロボット掃除機部門】

金賞

アイロボット

Roomba Combo 2 Essential ロボット+ AutoEmpty 充電ステーション

銀賞

ロボロック

Roborock S8 MaxV Ultra

銅賞

エコバックス

DEEBOT T30S COMBO

【炊飯器部門】

金賞

タイガー魔法瓶

土鍋圧力IHジャー炊飯器 炊きたて 土鍋ご泡火炊き JRX-G100

銀賞

象印マホービン

圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き NW-FC10

銅賞

パナソニック

可変圧力IHジャー炊飯器ビストロ SR-V10BB

【キッチン家電部門】

金賞

パナソニック

スチームオーブンレンジ ビストロ NE-UBS10C

銀賞

シャープ

ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3B

銅賞

タイガー魔法瓶

コーヒーメーカー HYBRID BREW ADF-A060

【こだわり調理家電部門】

金賞

バルミューダ

ReBaker KTT01JP

銀賞

シャープ

ヘルシオ ホットクック proシリーズ KN-HW24H

銅賞

タイガー魔法瓶

コンベクションオーブン&トースター やきたて KAV-A130

【美容家電部門】

金賞

パナソニック

ヘアードライヤーナノケア nanocare ULTIMATE EH-NC80

銀賞

パナソニック

ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L690U

銅賞

ダイソン

Dyson Supersonic r ヘアドライヤー

【健康家電部門】

金賞

ドウシシャ

ゴリラのひとつかみ GRF-2401

銀賞

フジ医療器

SYNCA CirC GRACE マッサージチェア L24 MR380

銅賞

パナソニック

高周波治療器 コリコランワイド EW-RA550

【シャワーヘッド部門】

金賞

MTG

ReFa FINE BUBBLE U

銀賞

TOTO

コンフォートウエーブシャワー3モード（ミスト） THC95

銅賞

サイエンス

ミラブルエイジングシリーズミラブル艶

【アウトドア・防災家電部門】

金賞

Jackery Japan

Jackery ポータブル電源 1000 New

銀賞

JVCケンウッド

リユースバッテリー内蔵ポータブル電源 KENWOODモデル IPB01K

銅賞

アンカー・ジャパン

Anker Solix F3800 Portable Power Station

【セキュリティ家電部門】

金賞

SwitchBot

SwitchBot 見守りカメラ Plus 5MP/屋外カメラ 3MP

銀賞

LIXIL

Life Assist2 屋内カメラ LS278

銅賞

バッファロー

スマートトラッカー BSST01BK

【家電大賞歴代グランプリ】

歴代グランプリは、バルミューダ「BALMUDA The Toaster」（2015年）、ダイソン「Dyson V8 Fluffy」（2016年）、パナソニック「ロティサリーグリル&スモーク NB-RDX100」（2017年）、アイロボット「ルンバ e5」（2018年）、LGエレクトロニクス「LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door 冷蔵庫」（2019年）、アイロボット「ルンバ s9+」（2020年）、「ルンバ i3／i3＋」（2021年）、「ルンバ i2」（2022年）、タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉土鍋ご泡火炊き JRX-T100」（2023年）が受賞しています。

【このほかの部門の受賞製品は以下をチェック！】

【家電大賞2024-2025結果発表1】総合グランプリは「5万円台のルンバ」に決定！ 総合ほか冷蔵庫・洗濯機など9部門を発表

【家電大賞2024-2025結果発表3】もっとも支持を集めたテレビはどれ？ テレビ・レコーダー・スマート家電など9部門を発表