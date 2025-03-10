【家電大賞2024-2025結果発表2】炊飯器は老舗ブランドがやっぱり強かった！ 掃除機・炊飯器・調理家電など9部門を発表
「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。今年で10回目となった「家電大賞2024-2025」では、2024年発売のノミネート家電200製品のなかから、読者の投票（投票期間は2024年11月22日〜2025年1月6日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全27部門）が決定しました。今回は、うち9部門で金賞・銀賞・銅賞を受賞した製品を一気に紹介していきましょう！
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※「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシング及び株式会社インプレスの登録商標です（商標登録第6534313号）
掃除機部門では、ダイソンのコードレススティック……ではなく、ダイソンの水拭き掃除機が金賞を獲得したのが興味深いところ。炊飯器やキッチン家電では、タイガーやパナソニックなどの老舗メーカーが上位を獲得。美容家電ではパナソニックがワンツーフィニッシュで、この部門での強さを見せました。セキュリティ家電部門ではスマートホームの分野で知名度を上げているSwitchBotが金賞を獲得しています。
【掃除機部門】
金賞
ダイソン
Dyson WashG1
銀賞
パナソニック
セパレート型コードレススティック掃除機 MC-NX810KM
銅賞
シャーク
EVOPOWER SYSTEM NEO II+ LC551J
【ロボット掃除機部門】
金賞
アイロボット
Roomba Combo 2 Essential ロボット+ AutoEmpty 充電ステーション
銀賞
ロボロック
Roborock S8 MaxV Ultra
銅賞
エコバックス
DEEBOT T30S COMBO
【炊飯器部門】
金賞
タイガー魔法瓶
土鍋圧力IHジャー炊飯器 炊きたて 土鍋ご泡火炊き JRX-G100
銀賞
象印マホービン
圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き NW-FC10
銅賞
パナソニック
可変圧力IHジャー炊飯器ビストロ SR-V10BB
【キッチン家電部門】
金賞
パナソニック
スチームオーブンレンジ ビストロ NE-UBS10C
銀賞
シャープ
ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3B
銅賞
タイガー魔法瓶
コーヒーメーカー HYBRID BREW ADF-A060
【こだわり調理家電部門】
金賞
バルミューダ
ReBaker KTT01JP
銀賞
シャープ
ヘルシオ ホットクック proシリーズ KN-HW24H
銅賞
タイガー魔法瓶
コンベクションオーブン&トースター やきたて KAV-A130
【美容家電部門】
金賞
パナソニック
ヘアードライヤーナノケア nanocare ULTIMATE EH-NC80
銀賞
パナソニック
ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L690U
銅賞
ダイソン
Dyson Supersonic r ヘアドライヤー
【健康家電部門】
金賞
ドウシシャ
ゴリラのひとつかみ GRF-2401
銀賞
フジ医療器
SYNCA CirC GRACE マッサージチェア L24 MR380
銅賞
パナソニック
高周波治療器 コリコランワイド EW-RA550
【シャワーヘッド部門】
金賞
MTG
ReFa FINE BUBBLE U
銀賞
TOTO
コンフォートウエーブシャワー3モード（ミスト） THC95
銅賞
サイエンス
ミラブルエイジングシリーズミラブル艶
【アウトドア・防災家電部門】
金賞
Jackery Japan
Jackery ポータブル電源 1000 New
銀賞
JVCケンウッド
リユースバッテリー内蔵ポータブル電源 KENWOODモデル IPB01K
銅賞
アンカー・ジャパン
Anker Solix F3800 Portable Power Station
【セキュリティ家電部門】
金賞
SwitchBot
SwitchBot 見守りカメラ Plus 5MP/屋外カメラ 3MP
銀賞
LIXIL
Life Assist2 屋内カメラ LS278
銅賞
バッファロー
スマートトラッカー BSST01BK
【家電大賞歴代グランプリ】
歴代グランプリは、バルミューダ「BALMUDA The Toaster」（2015年）、ダイソン「Dyson V8 Fluffy」（2016年）、パナソニック「ロティサリーグリル&スモーク NB-RDX100」（2017年）、アイロボット「ルンバ e5」（2018年）、LGエレクトロニクス「LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door 冷蔵庫」（2019年）、アイロボット「ルンバ s9+」（2020年）、「ルンバ i3／i3＋」（2021年）、「ルンバ i2」（2022年）、タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉土鍋ご泡火炊き JRX-T100」（2023年）が受賞しています。
【このほかの部門の受賞製品は以下をチェック！】
【家電大賞2024-2025結果発表1】総合グランプリは「5万円台のルンバ」に決定！ 総合ほか冷蔵庫・洗濯機など9部門を発表
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