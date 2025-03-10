»³ÍÛ¿·´´Àþ¡¢Á´Àþ³«¶È¤«¤é50Ç¯ ÇîÂ¿±Ø¤ä¹Åç±Ø¤Ç¼°Åµ
¡¡»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï10Æü¡¢¿·Âçºå¡½ÇîÂ¿´Ö¤ÎÁ´Àþ³«¶È¤«¤é50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤ÙÌó30²¯¿Í¤ò±¿¤ó¤ÀÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏJRÇîÂ¿±Ø¤ä¹Åç±Ø¤Ê¤É¤ÇµÇ°¤Î¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡JRÇîÂ¿±Ø¤Ç¤Ï¡¢50Ç¯Á°¤ÎÁ´Àþ³«¶È»þ¤Ë°ìÈÖÎó¼Ö¤¬½ÐÈ¯¤·¤¿¿·´´Àþ13ÈÖ¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢JR¤äÊ¡²¬»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÀÞÃæ·¼Ìé¡¦¿·´´ÀþËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢³«¶È»þ¤Ë6»þ´Ö56Ê¬¤À¤Ã¤¿ÇîÂ¿¡½Åìµþ±Ø´Ö¤¬ºÇÂ®4»þ´Ö45Ê¬¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÍøÊØÀ¸þ¾å¤òµó¤²¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÁ´¤È¿®Íê¤Ç¤¤ë¿·´´Àþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¸áÁ°8»þÈ¯¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß10¹æ¡×¤ÎÏÆ¤ÇµÈ°æ¾´¹À±ØÄ¹¤¬½ÐÈ¯¤Î¹ç¿Þ¤·¡¢Çï¼ê¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¡¢¿·Âçºå¡½²¬»³´Ö¤¬1972Ç¯¤ËÀè¹Ô³«¶È¡£3Ç¯¸å¤Î75Ç¯3·î10Æü¡¢ÇîÂ¿¤Þ¤Ç±ä¿¤·¤ÆÁ´Àþ³«¶È¤·¤¿¡£Á´Àþ³«¶È¤Þ¤Ç¤Ï¿·Âçºå¡½ÇîÂ¿´Ö¤ÏºßÍèÀþ¤â¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç7»þ´Ö12Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3»þ´Ö44Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡87Ç¯¤Î¹ñÅ´Ì±±Ä²½¸å¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤¬»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ò±¿¹Ô¡£Á´Àþ³«¶È»þ¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï210¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢97Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤Î»þÂ®300¥¥í¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ËÀ®¸ù¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿·Âçºå¡½ÇîÂ¿´Ö¤òºÇÂ®2»þ´Ö21Ê¬¤ÇÁö¤ë¡£2011Ç¯¤«¤é¤Ï¶å½£¿·´´Àþ¤ÈÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤â»Ï¤á¤¿¡£¡ÊÀ¥¸Í¸ýÏÂ½¨¡¢È¬¿Òµª»Ò¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
Ï·¸å,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾²ÃÈË¼,
Åìµþ,
°ËÅì»Ô,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ºë¶Ì