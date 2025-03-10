「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。今年で10回目となった「家電大賞2024-2025」では、2024年発売のノミネート家電200製品のなかから、読者の投票（投票期間は2024年11月22日〜2025年1月6日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全27部門）が決定しました。今回は、総合グランプリを含む9部門で金賞・銀賞・銅賞を受賞した製品を一気に紹介していきましょう！

【このほかの部門の受賞製品は以下をチェック！】

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※「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシング及び株式会社インプレスの登録商標です（商標登録第6534313号）

ノミネート製品の頂点に立ったのは、アイロボット「Roomba Combo 2 Essential ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」です。ルンバシリーズの「家電大賞」総合グランプリは第4回「ルンバ e5」（2018年）、第6回「ルンバ s9+」（2020年）、第７回「ルンバ i3／i3＋」（2021年）、第8回「ルンバ i2」（2022年）に続く通算5回目となりました。

本製品は掃除機がけから水拭き掃除、ゴミ収集まで自動で行ってくれるロボット掃除機。従来モデルより吸引力も強化しながら、5万円台と入手しやすい価格を実現しています。このモデルに対し、投票者からは「自分でゴミ収集も、水拭きもしてくれてラク」など、豊富な機能を評価するコメントが多数寄せられました。

このほか、洗濯機・冷蔵庫・エアコンなどの大型白物家電の部門賞では、パナソニック、日立、シャープ・三菱電機などが安定した人気を集めています。

【総合】

総合グランプリ

アイロボット

Roomba Combo 2 Essential ロボット + AutoEmpty 充電ステーション

総合銀賞

タイガー魔法瓶

土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉 土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRX-G100

総合銅賞

ダイキン

うるさら X (Rシリーズ）2025年モデル

【冷蔵庫・冷凍庫部門】

金賞

パナソニック

冷凍冷蔵庫 野菜室が真ん中 NR-F53CV1

銀賞

日立

まんなか冷凍 GXCCタイプR-GXCC67W

銅賞

シャープ

プラズマクラスター冷蔵庫 SJ-MF55M

【セカンド冷凍庫部門】

金賞

アクア

家具冷凍庫 LOOC AQR-FD7P

銀賞

三菱電機

ホームフリーザー Uシリーズ MF-U22K

銅賞

東芝

GF-W14HS

【洗濯機部門】

金賞

パナソニック

ななめドラム洗濯乾燥機 NA-LX129D

銀賞

シャープ

プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-X12C

銅賞

日立

ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-STX130K

【エアコン部門】

金賞

ダイキン

うるさら X（Rシリーズ）2025年モデル

銀賞

三菱電機

霧ヶ峰 FZシリーズ（2025年度モデル）

銅賞

パナソニック

エオリア 2024年モデル LXシリーズ

【扇風機・サーキュレーター部門】

金賞

シャープ

プラズマクラスターサーキュレーター PK-18S01

銀賞

ドウシシャ

サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 音声操作モデル SW12EV

銅賞

SwitchBot

SwitchBot スマートサーキュレーター

【空気清浄機部門】

金賞

ダイソン

Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機

銀賞

シャープ

プラズマクラスター加湿空気清浄機 KI-TX100

銅賞

パナソニック

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ F-ML4000B

【除湿器部門】

金賞

シャープ

プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-SH150

銀賞

パナソニック

衣類乾燥除湿機 F-YEX120B

銅賞

コロナ

サーキュレーター連動衣類乾燥除湿機 CDSC-H8024X

【加湿器・暖房機部門】

金賞

シャープ

プラズマクラスター加湿器 HV-T75

銀賞

ダイニチ工業

ハイブリッド式加湿器 LX/LXCタイプ 2024年モデル

銅賞

日本エー・アイ・シー

アラジン グラファイトフレームヒーター AEH-GF80A

【家電大賞歴代グランプリ】

歴代グランプリは、バルミューダ「BALMUDA The Toaster」（2015年）、ダイソン「Dyson V8 Fluffy」（2016年）、パナソニック「ロティサリーグリル&スモーク NB-RDX100」（2017年）、アイロボット「ルンバ e5」（2018年）、LGエレクトロニクス「LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door 冷蔵庫」（2019年）、アイロボット「ルンバ s9+」（2020年）、「ルンバ i3／i3＋」（2021年）、「ルンバ i2」（2022年）、タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉土鍋ご泡火炊き JRX-T100」（2023年）が受賞しています。

【このほかの部門の受賞製品は以下をチェック！】

【家電大賞2024-2025結果発表2】炊飯器は老舗ブランドがやっぱり強かった！ 掃除機・炊飯器・調理家電など9部門を発表

【家電大賞2024-2025結果発表3】もっとも支持を集めたテレビはどれ？ テレビ・レコーダー・スマート家電など9部門を発表