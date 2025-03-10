【家電大賞2024-2025結果発表1】総合グランプリは「5万円台のルンバ」に決定！ 総合ほか冷蔵庫・洗濯機など9部門を発表
「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。今年で10回目となった「家電大賞2024-2025」では、2024年発売のノミネート家電200製品のなかから、読者の投票（投票期間は2024年11月22日〜2025年1月6日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全27部門）が決定しました。今回は、総合グランプリを含む9部門で金賞・銀賞・銅賞を受賞した製品を一気に紹介していきましょう！
【このほかの部門の受賞製品は以下をチェック！】
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※「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシング及び株式会社インプレスの登録商標です（商標登録第6534313号）
ノミネート製品の頂点に立ったのは、アイロボット「Roomba Combo 2 Essential ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」です。ルンバシリーズの「家電大賞」総合グランプリは第4回「ルンバ e5」（2018年）、第6回「ルンバ s9+」（2020年）、第７回「ルンバ i3／i3＋」（2021年）、第8回「ルンバ i2」（2022年）に続く通算5回目となりました。
本製品は掃除機がけから水拭き掃除、ゴミ収集まで自動で行ってくれるロボット掃除機。従来モデルより吸引力も強化しながら、5万円台と入手しやすい価格を実現しています。このモデルに対し、投票者からは「自分でゴミ収集も、水拭きもしてくれてラク」など、豊富な機能を評価するコメントが多数寄せられました。
このほか、洗濯機・冷蔵庫・エアコンなどの大型白物家電の部門賞では、パナソニック、日立、シャープ・三菱電機などが安定した人気を集めています。
【総合】
総合グランプリ
アイロボット
Roomba Combo 2 Essential ロボット + AutoEmpty 充電ステーション
総合銀賞
タイガー魔法瓶
土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉 土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRX-G100
総合銅賞
ダイキン
うるさら X (Rシリーズ）2025年モデル
【冷蔵庫・冷凍庫部門】
金賞
パナソニック
冷凍冷蔵庫 野菜室が真ん中 NR-F53CV1
銀賞
日立
まんなか冷凍 GXCCタイプR-GXCC67W
銅賞
シャープ
プラズマクラスター冷蔵庫 SJ-MF55M
【セカンド冷凍庫部門】
金賞
アクア
家具冷凍庫 LOOC AQR-FD7P
銀賞
三菱電機
ホームフリーザー Uシリーズ MF-U22K
銅賞
東芝
GF-W14HS
【洗濯機部門】
金賞
パナソニック
ななめドラム洗濯乾燥機 NA-LX129D
銀賞
シャープ
プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-X12C
銅賞
日立
ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-STX130K
【エアコン部門】
金賞
ダイキン
うるさら X（Rシリーズ）2025年モデル
銀賞
三菱電機
霧ヶ峰 FZシリーズ（2025年度モデル）
銅賞
パナソニック
エオリア 2024年モデル LXシリーズ
【扇風機・サーキュレーター部門】
金賞
シャープ
プラズマクラスターサーキュレーター PK-18S01
銀賞
ドウシシャ
サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 音声操作モデル SW12EV
銅賞
SwitchBot
SwitchBot スマートサーキュレーター
【空気清浄機部門】
金賞
ダイソン
Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機
銀賞
シャープ
プラズマクラスター加湿空気清浄機 KI-TX100
銅賞
パナソニック
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ F-ML4000B
【除湿器部門】
金賞
シャープ
プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-SH150
銀賞
パナソニック
衣類乾燥除湿機 F-YEX120B
銅賞
コロナ
サーキュレーター連動衣類乾燥除湿機 CDSC-H8024X
【加湿器・暖房機部門】
金賞
シャープ
プラズマクラスター加湿器 HV-T75
銀賞
ダイニチ工業
ハイブリッド式加湿器 LX/LXCタイプ 2024年モデル
銅賞
日本エー・アイ・シー
アラジン グラファイトフレームヒーター AEH-GF80A
【家電大賞歴代グランプリ】
歴代グランプリは、バルミューダ「BALMUDA The Toaster」（2015年）、ダイソン「Dyson V8 Fluffy」（2016年）、パナソニック「ロティサリーグリル&スモーク NB-RDX100」（2017年）、アイロボット「ルンバ e5」（2018年）、LGエレクトロニクス「LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door 冷蔵庫」（2019年）、アイロボット「ルンバ s9+」（2020年）、「ルンバ i3／i3＋」（2021年）、「ルンバ i2」（2022年）、タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉土鍋ご泡火炊き JRX-T100」（2023年）が受賞しています。
【このほかの部門の受賞製品は以下をチェック！】
【家電大賞2024-2025結果発表2】炊飯器は老舗ブランドがやっぱり強かった！ 掃除機・炊飯器・調理家電など9部門を発表
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