Ado、新曲「わたしに花束」起用の本人出演『ジョージア』CM第2弾が全国放映スタート
22歳の歌い手Adoが本日3月10日、『ジョージア』CMソングにして新曲「わたしに花束」を配信スタートした。
◆Ado 動画 / 画像
新曲「わたしに花束」はHoneyWorksによる書き下ろし曲で、朝や1日の始まりを前向きに後押しするポジティヴソングだ。ジャケット写真は初音ミク関連イラストや、歌い手のイラストを手掛ける絵師の八三(はっさん)が担当。4月9日に発売される『Adoのベストアドバム』にも収録される。
『ジョージア』CM第2弾60秒Ver.は、盛り上がるダンスサークルを見つめる女性が「わたしに花束」を口ずさむシーンから始まる。新しい仕事への挑戦に迷う女性、ショーウィンドウ越しに憧れのギターを見つめる男性、想いを寄せる女性に声をかけられずにいる男性が登場し、「わたしに花束」を歌いつないでいく。そして彼らが『ジョージア』を一口飲むと、空に花びらが舞い、Adoの「わたしに花束」と共に一歩踏み出す映像が印象的だ。そのラストシーンは『ジョージア』の新製品と共に、Adoのナレーション「その一歩に、花束を。ジョージアで、私の今日が動きだす。」で締めくくられる。
■『ジョージア』CM第2弾
放映開始日：2025年3月10日(月)
公式サイト：https://www.georgia.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/georgiacoffee_japan
■『ジョージア』CMソング「わたしに花束」
配信リンク：https://ado.lnk.to/hanatabaPR
作詞：shito, Gom
作曲：shito
編曲：HoneyWorks
ギター：中西
ベース：さと
ピアノ：宇都圭輝
ストリングス：大谷舞
ドラム：裕木レオン
■初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』
予約リンク：https://ado.lnk.to/best_adobumPR
【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】
※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売
PDCV-1247 14,300円(税込)
・LPサイズハードカバーBOX(サイズ：約H315mm×W315mm)
・2CD
・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)
【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】
※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売
PDCV-1248 14,300円(税込)
・LPサイズハードカバーBOX (サイズ：約H315mm×W315mm)
・2CD
・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)
【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】
TYCT-69342 8,800円(税込)
・2CD
・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】
TYCT-69343 8,800円(税込)
・2CD
・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】
TYCT-69344 4,950円(税込)
・2CD
・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ：約H80mm x W100mm)
【通常盤 初回プレス(2CD)】
TYCT-69345/6 3,850円(税込)
・2CD
▲完全数量限定デラックスBOX盤ジャケット画像
▲初回限定『喜劇』盤ジャケット画像
▲完全数量限定シャカシャカアクリルチャーム盤ジャケット画像
▲通常盤ジャケット画像
●全形態共通 封入特典
◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)
※カードの絵柄は全形態共通
※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。
◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ
▼CD収録予定楽曲
※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通
うっせぇわ(詞曲・編曲：syudou)
レディメイド(詞曲・編曲：すりぃ)
ギラギラ(詞曲・編曲：てにをは)
踊(作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：DECO*27)
夜のピエロ(詞曲・編曲：biz)
会いたくて(作詞・作曲：みゆはん / 編曲：みきとP)
阿修羅ちゃん(詞曲・編曲：Neru)
心という名の不可解(作詞作編曲：まふまふ)
ラッキー・ブルート(詞曲・編曲：柊キライ)
FREEDOM(詞曲・編曲：jon-YAKITORY)
マザーランド(詞曲・編曲：煮ル果実)
過学習(詞曲・編曲：伊根)
永遠のあくる日(詞曲・編曲：てにをは)
新時代(楽曲提供：中田ヤスタカ)
私は最強(楽曲提供：Mrs. GREEN APPLE)
逆光(楽曲提供：Vaundy)
ウタカタララバイ(楽曲提供：FAKE TYPE.)
Tot Musica(楽曲提供：澤野弘之)
リベリオン(詞曲・編曲：Chinozo)
行方知れず(作詞作編曲：椎名林檎)
アタシは問題作(詞曲・編曲：ピノキオピー)
いばら(詞曲・編曲：Vaundy)
向日葵(作詞・作曲：みゆはん / 編曲：40mP)
唱(作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)
DIGNITY(作詞：稲葉浩志 / 作曲：松本孝弘)
クラクラ(作詞・作曲：meiyo / 編曲：菅野よう子×SEATBELTS)
オールナイトレディオ(詞曲・編曲：Mitchie M)
unravel(作詞・作曲：TK)
愛して愛して愛して(詞曲・編曲：きくお)
Hello Signals(詞曲・編曲：伊根)
ショコラカタブラ(作詞：かめりあ / 作曲：TAKU INOUE)
Value(詞曲・編曲：ポリスピカデリー)
MIRROR(詞曲・編曲：なとり)
ルル(詞曲・編曲：MARETU)
初夏(作詞・作曲：Ado / 編曲：三井律郎)
桜日和とタイムマシン(作詞作編曲：まふまふ)
Episode X(作詞・作曲：Ayase / 編曲：Ayase, Rockwell)
エルフ(詞曲・編曲：てにをは)
未発表の新録2曲
▼Blu-ray / DVD収録内容
※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通
●『Adoのベストアドバム』スペシャル応募抽選企画
『Adoのベストアドバム』の発売を記念してスペシャル応募抽選企画を実施いたします。対象のCDをご購入、ご応募いただいたお客様を対象として豪華賞品をプレゼントいたします。応募方法、応募期間などの詳細は後日ご案内いたします。
【賞品内容】
▶A賞：Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権
※「Ado World Tour 2025 “Hibana”」4月26日、27日に行われるさいたまスーパーアリーナ公演のアルバム特別席の購入権が抽選で当たる。
■＜Ado World Tour 2025 “Hibana”＞
日程：2025年4月26日(土)、27日(日)
会場：さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)
席数：各日1,000席
▶D賞：直筆サイン入りポスター〜お客様のお名前入り〜：49名
直筆サイン入りポスターにお客様のお名前を入れてプレゼントいたします
▶O賞：オリジナルクッション (サイズ：40×40cm)：200名
ここでしか手に入らない特別なクッションをプレゼントいたします
●店舗別CD購入特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約50×50mm)
・TOWER RECORDS：クリアトレカ3枚セット(約55×85mm)
・HMV：缶バッジ2個セット(直径約32mm)
・TSUTAYA RECORDS：ポスター(B2)
・Amazon.co.jp：スマホポーチ(約120×200mm)
・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)
・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ(約W130×H190×D20mm)
・NEOWING：大判ステッカー(サイズ未定)
・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー (約50×50mm)
・CDJAPAN(OVERSEAS) ：大判ステッカー(サイズ未定)
・その他一般店：ポストカード
■＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞
April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)
May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6
May 08 Manila Mall of Asia
May 11 Taipei Linkou Arena
May 15 Seoul KINTEX Hall 9
May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena
May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium
May 25 Sydney Qudos Bank Arena
May 27 Melbourne Rod Laver Arena
June 10 Antwerp Sportpaleis
June 14 Copenhagen Royal Arena
June 17 Berlin Uber Arena
June 19 London The O2
June 21 Amsterdam Ziggo Dome
June 25 Paris Accor Arena
June 29 Barcelona Palau Sant Jordi
July 02 Milan Unipol Forum
July 10 Seattle, WA Tacoma Dome
July 13 San Jose, CA SAP Center
July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena
July 19 Phoenix, AZ Footprint Center
July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena
July 24 Duluth, GA Gas South Arena
July 26 Orlando, FL Kia Center
July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena
July 31 Chicago, IL United Center
Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena
Aug 05 Newark, NJ Prudential Center
Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico
Aug 13 São Paulo Espaco Unimed
Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena
Aug 18 Santiago Movistar Arena
Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena
■＜オープニングスペシャルライブ＞
※ライブ会場内への入場チケット予約等の詳細は後日公式HPで発表
大阪・関西万博公式HP情報ページ
https://www.expo2025.or.jp/en/news/news-20240918-01/
関連リンク
◆＜WORLD TOUR 2025 “Hibana”＞特設サイト
◆Ado レーベルサイト
◆Ado オフィシャルTwitter
◆Ado オフィシャルTikTok
◆Ado オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Ado オフィシャルShop