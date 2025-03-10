¸µ¡Ö²íÌ´¡×¤Î»°±ºÏÂ¿Í¤µ¤ó¡Ö¡È¹¬¤»¤ÎÍ¾±¤¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ä45¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÀ©ºîÃæ¡Ê¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¡Ë
¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
70Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë°ËÃ°¹¬Íº¤µ¤ó¤Ï69ºÐ¤Ç¤â²Î¼ê¸½Ìò¡ª¡Ö¤â¤¦1²ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¡×
¡¡»°±ºÏÂ¿Í¤µ¤ó¡Ê¸µ¡Ö²íÌ´¡×¡¿66ºÐ¡Ë
¡¡½ö¾ðÅª¤Ê²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¡Ö°¦¤Ï¤«¤²¤í¤¦¡×¨¡¨¡¡£ÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡Ö²íÌ´¡×¤¬1980Ç¯¤Ë²Î¤¤¡¢80ËüËç¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ý¥×¥³¥ó½Ð¿È¤Î¡Ö²íÌ´¡×¤Ï84Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ä²Î¤ò¥á¥¤¥ó¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»°±ºÏÂ¿Í¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡»°±º¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâË¿½ê¡£30Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¤³¤Î¶áÊÕ¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¶õ¹Á¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£ÅìÌ¾ºå¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎOB¤é¤È²Î¤¦¡È¥³¥Ã¥¡¼¥Ý¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡»°±º¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£º£¤â²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø²íÌ´¡Ù¤ò²ò»¶¤·¤¿Íâ85Ç¯¤«¤é¡Ø¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ê¥¦¡ª¡Ù¡ÊJFN¡Ë¤È¤¤¤¦1»þ´Ö¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¡¢13Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÈà¤é¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ê²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ê¥¦¡ª¡×½ªÎ»¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö40Âå¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤ã¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤¤ã¡¢²Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤·¤«²Î¤ï¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¸ªÉªÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ê¥¦¡ª¡Ù¤Ç¡È¥é¥¸¥ª¿Í¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥¹¤âÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Îµ»½Ñ¤¬Â¿¾¯¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ì¤¬¤Û¤É¤±»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤é¡¢²»³ÚÃç´Ö¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö45Ç¯¡¢²»³Ú¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¹¬¤»¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ï¤½¤Î¡È¹¬¤»¤ÎÍ¾±¤¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â¡Ø°¦¤Ï¤«¤²¤í¤¦¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢ÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ö²íÌ´¡×¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃæÀîÉÒ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ25¼þÇ¯¡¢30¼þÇ¯¡¢35¼þÇ¯¡Ä¡Ä¤È5Ç¯¤ª¤¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¡¢¼Â¤Ï30¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¡Ø¤¢¤Î¶Ê¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ø¤ó¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦²»³Ú¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1¡¢2½µ´Ö¹Í¤¨¡¢·ë¶É¡ØÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÃÇ¤é¤ì¡¢¶¦±é¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ò»¶¤ÏËÍ¤«¤é¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡Ö²íÌ´¡×»þÂå¤È¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î66¶Ê¤ò½¸¤á¤¿4ËçÁÈ¤ß¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSUPER BEST¡×¤ò½Ð¤·¡¢º£Ç¯¤â45¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºîÃæ¡£
¸«¤«¤±¤¬¡Ö²íÌ´¡×¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê
¡Ö¼«Âð¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò´Þ¤á¡¢1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È²¿Ç¯²Î¤¨¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²Î¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Í¡£¡Ø°¦¤Ï¤«¤²¤í¤¦¡Ù¤â¸µ¤Î¥¡¼¤Î¹â¤µ¤Çº£¤â²Î¤¨¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¸«¤«¤±¤¬¡Ö²íÌ´¡×¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÀ¤¤ÎÃæÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦²Î¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤ÈËÍ¤é¤·¤¯¤â¤Ê¤¯µ¤Íî¤Á¤·¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï±¿Æ°¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
¡¡·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ç¯Îð¤À¡£
¡Ö½½¿ôÇ¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÆÍÁ³¡¢¿´Â¡¤¬¥É¥¥ó¥É¥¥ó¤È¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤¤¤ÆÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¿´Ë¼ºÙÆ°¤ÈÈ½ÌÀ¤·Á´¿ÈËã¿ì¤Ç¼ê½Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆÍÁ³¡¢¤Þ¤¿È¯ºî¤¬¤¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£·ò¹¯¤Ë¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆÍÁ³¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Èá´Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡£½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¼«³Ð¤·¤Æ¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Èë·í¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Ê¼¸Ë½Ð¿È¤Î»°±º¤µ¤ó¤Ï°¦ÃÎ¤Ë¤¢¤ëÃæµþÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ºß³ØÃæ¤Î79Ç¯¡¢¡Ö²íÌ´¡×¤ò·ëÀ®¡£Íâ80Ç¯¡¢Âè19²ó¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ý¥×¥³¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö°¦¤Ï¤«¤²¤í¤¦¡×¤¬Í¥½¨¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤¤Ê¤ê80ËüËç¤È¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤µ¤¾¡¢°õÀÇ¤¬¥¬¥Ã¥Ý¥êÆþ¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î³Ú´ï¤ä¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°µ¡ºà¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö²íÌ´¡×²ò»¶¤ÎÍâ85Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¿Í¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¡£
¡Ö¤¢¤È¡¢¥Í¥³1É¤¤È¸¤1É¤¤â°ì½ï¡£ËÍ¤é¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡6·î7Æü¤Ë¡ÖTOKYO FM¥Û¡¼¥ë¡×¡¢11·î16Æü¤Ë¡ÖÂç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç45¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=ÃæÌîÍµ»Ò¡Ë