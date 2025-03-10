½ÕÆ®¥Ù¥¢ÂÅ·ë¡¢1Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÄ´À°¡¡ÅÅµ¡Ï¢¹ç¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¿å½à°Ý»ý
¡¡ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ê¤ÉÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÅµ¡Ï¢¹ç¤¬2025Ç¯½ÕÆ®¤Ç¡¢´ðËÜµë¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð±ÄÂ¦¤ÈÂÅ·ë¤¹¤ëºÇÄã¿å½à¤ò·î³Û1Ëü±ß°Ê¾å¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Èæ³Ó¤Ç¤¤ë1998Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÈÆ±¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¡¢¹â¤¤ÄÂ¾å¤²¤ò°ú¤½Ð¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£ÅÅµ¡Ï¢¹ç»±²¼¤ÎÏ«ÁÈ¤Ï¡¢·î³Û1Ëü7Àé±ß¤ò·Ð±ÄÂ¦¤ËÅý°ìÍ×µá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£12Æü¤Î½¸Ãæ²óÅúÆü¤Ë¸þ¤±¸ò¾Ä¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤ÏÅý°ìÍ×µá³Û¤ò1Ëü3Àé±ß¡¢ºÇÄã¿å½à¤ò1Ëü±ß°Ê¾å¤È¤·¡¢·Ð±ÄÂ¦¤«¤é¤ÏËþ³Û²óÅú¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£