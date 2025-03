ZEROBASEONEのソン・ハンビンがファンをときめかせた。

【写真】ソン・ハンビンの“カリスマオーラ”

ソン・ハンビンは最近、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、星の絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真のソン・ハンビンは、メッシュニットとダメージジーンズを着用し、ポーズを決めている。ニットからチラリと見える首元のタトゥーが爽やかなイメージとのギャップを生み、トキメキを誘う。また、彫刻のような横顔が視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「これはヤバイ」「眩しすぎるビジュアル」「脚長すぎ」「どっちの横顔も最高」といったコメントが寄せられている。

(写真=ZEROBASEONE公式Instagram)

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、初のワールドツアーを収めたライブフィルム『ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN CINEMAS』の日本公開を3月19日に控えている。