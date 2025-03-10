¿ÀÆàÀî¤«¤é¤ÎÆÈÎ©ÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍ»Ô¡¢¡ÖÆÃÊÌ»Ô¡×½ä¤ê¥·¥ó¥Ý¡Ä¡ÖÈó¸úÎ¨¤Ê¹ÔÀ¯¡×À§Àµ¡¦¡Ö¸©Á´ÂÎ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡×
¡¡²£ÉÍ»Ô¤¬Ë¡À©²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÆÃÊÌ»Ô¡×À©ÅÙ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬£¸Æü¡¢Æ±»Ô¸ÍÄÍ¶è¤Î¶èÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó£³£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±À©ÅÙ¤Ï¡¢À¯Îá»Ô¤¬Æ»ÉÜ¸©¤«¤é¸¢¸Â¤äºâ¸»¤òÆÀ¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤ä¡¢¸ÅÀîÄ¾µ¨ÁíÌ³À¯Ì³´±¤é¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ»Ï©À°È÷¤äËÉºÒÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤È»Ô¤Î¸¢¸Â¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡ÖÈó¸úÎ¨¤Ê¹ÔÀ¯¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÀ¯Îá»Ô¤¬¡Ö¼«¸Ê´°·ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸©¤¬»Ä¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¹ÔÀ¯»ñ¸»¤òÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÆÃÊÌ»ÔÀ©ÅÙ¤Î¼Â¸½¤Ç¸©Á´ÂÎ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¸ÅÀî»á¤Ï¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤¬½»Ì±¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£