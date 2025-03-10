¤¨¤Ê¤³¡¡¡È¤¤ç¤¦¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡É¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö»°¤ÄÊÔ¤ß¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÅ·»È¡×
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬º£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥µ¥°¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢Á°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤Ò¤È¡Ä¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤ÎÈþËÆ¤ÏÀ¤³¦µ¬³Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤µ¤¹¤¬¡¢¤¨¤Ê¤³¤ê¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö»°¤ÄÊÔ¤ß¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÅ·»È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë54¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W59¡¦H85¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡¢²»¥²¡¼¡£