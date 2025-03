倉木麻衣が、国連の定める3月8日の国際女性デーに石川県を訪問し、金沢港クルーズターミナルで行われた『HAPPY WOMAN FESTA 2025 ISHIKAWA』にてミニライブを行った。その前日7日には、能登地震や豪雨で被害を受けた輪島市南志見地区に訪れ、被災者にアカペラで歌を届けるなど音楽でエールを送った。倉木麻衣は立命館大学在学中に、ノーベル平和賞受賞の環境保護活動家 ワンガリ・マータイと対談して感銘を受け、社会問題を強く意識したという。以降現在まで、カンボジアへの寺子屋建設プロジェクトや被災地支援等、継続的に社会貢献活動を行なっている。

誰もが自分らしく幸せに生きられる社会実現に向け、2017年からはHAPPY WOMAN®︎との取り組みをスタート。2018年には一般公募で選ばれた女性たちと共に『HAPPY WOMANテーマソング共創プロジェクト』に参加し、2022年には『国際女性デー HAPPY WOMAN AWARD』個人部門賞を受賞した。そして2024年3月より、被災地支援と石川県での『国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA』開催を目標としたプロジェクトのパートナーとして、クラウドファンディングのサポートを行なっている。今回は念願の石川訪問が実現したかたちだ。イベント前日の3月7日、石川県庁を訪れた倉木麻衣は、馳浩 石川県知事と対面。倉木が2024年末にデビュー25周年を迎えたことを知った馳知事からは、「歌手として25周年であればファンの世代が幅広いですよね、いろんな世代の方がいるので、ジェンダーに対しての捉え方も違うと思うけれど、みんなが力を合わせて、より良い時代を築けていけるといいですよね。」という話も。また、「能登手毬や穴水の牡蠣など、美味しいものもぜひ発信してもらいたい。そして倉木さんのファンの皆さんにも楽しんでもらえたら」という話を受けて、倉木からは石川県の特産物を歌詞に盛り込む案も飛び出した。その後、倉木は輪島市の南志見地区に2024年末にできたばかりの南志見市場を訪れた。“能登を元気に”を合言葉に、能登に再び人を集める活動に尽力する“奥能登元気プロジェクト”の奥田和也代表より、被災からこれまでの歩みについて、同席した坂口茂 輪島市長と共に説明を受けた。震災直後の南志見地区は傾いている建物がほとんど。この日、倉木も通ってきた金沢からの道のりにある国道249号も塞がっていたそうだ。それでもなんとか復興を、という矢先に水害が起こったという。被災した建物や道路が今も多く残る現状を目にしてきたものの、それでもスクリーンに映し出された震災直後の写真等と比較すると、現地の人たちの尽力で着実に確実に変わってきていることが見て取れる。前を向いて歩む地元の人たちの姿を目の当たりにした倉木は、それを踏まえて湧き上がる思いをゆっくりと語った。「あの震災からいろんな変化があったと思います。悲しみを乗り越えなきゃいけない時、まずは泣いていい。しっかり泣いて、その後、乗り越えた時に幸せがその先にあると思います。喜怒哀楽全てを感じ、自分を責めずに、そのままでいいんだと受け入れていただきたいです。ここに来るまでとてつもない苦労があったと思います。この輪島の魅力をたくさんの人に伝えたいし、音楽で少しでも力になれたら。さらに元気な輪島になるビジョンが浮かんでいますし、皆さんの頭にも浮かんでいると思います。一人一人の前向きな気持ちが動かしていくと思うので、決して一人じゃなく、繋がって進んで行けたらいいなと思います。2006年にツアーで訪れた以来の輪島ですが、その時も皆さんが熱い情熱を持って来てくれた記憶があります。今日もこういう時間を持てて、皆さんから逆に元気をもらいました。明日(8日)のライブ、この場所にもオンラインで中継がつながりますので、楽しんでいただけたら嬉しいです」──倉木麻衣そう思いを語り、自身のファンと心を繋ぐように大切にしてきた楽曲「chance for you」をアカペラで披露すると、会場に集まった現地の人たちから大きな拍手が起こった。その後、集まった一人一人との写真撮影や握手に応じ、倉木や参加者お互いに笑顔の絶えない時間となった。◆ ◆ ◆翌日3月8日の国際女性デー当日、倉木麻衣は金沢港クルーズターミナルで行われた『HAPPY WOMAN FESTA 2025 ISHIKAWA』でミニライブを実施した。ステージ上に、淡い黄色の加賀友禅を纏った倉木が登場すると、客席から大きな歓声が起こった。『名探偵コナン』テーマソング「Secret of my heart」や「渡月橋 〜君 想ふ〜」など思い入れの強い楽曲を、集まった約1,500人の前で披露した。ライブ途中では、前日に訪れた南志見市場と中継がつながる場面も。大盛り上がりでライブを楽しむ様子に倉木も笑顔で応えた。そしてMCでは想いを新たにこう語った。「昨日、輪島に伺ったのですが、前を向いて、いい輪島にしたいという気持ちがヒシヒシと伝わりました。音楽を通じてサポートしていけたらいいなという想いが心の内から湧いてきました。Unconditional Love=無条件の愛を大切に、応援していきたいです」──倉木麻衣ミニライブのラストはHAPPY WOMAN®︎テーマ曲「WE ARE HAPPY WOMEN」だ。「それぞれの場所で頑張っている女性の皆さんと作った曲で、内から出てくる憧れや希望、そして願いが凝縮されています。それぞれの場所で女性の皆さんが輝けるより良い未来を作っていけたらなという気持ちを込めて、これから未来に向けて輝いていくみんなと一緒にお届けします」──倉木麻衣というMCに続いて届けられた「WE ARE HAPPY WOMEN」は、地元の少年少女で結成された“ジュニアウクレレオーケストラ”の10人との共演が感動を呼ぶワンシーンとなった。ライブ後には興奮した様子で、「現地の皆さんとの触れ合いで逆にパワーをもらいました。今後も音楽活動とともに、ライフワークである音楽を通じた社会活動を大切にしたい」と語った。撮影◎達川範一