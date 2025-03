¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°±é½Ð¤Ë¤è¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¡ª°ËÆ¦¡¦»°ÄÅ¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ö¤Õ¤ï¥ë¡¼¥à¡×

伊豆・三津シーパラダイスは、2025年3月20日(木・祝)に「クラゲ万華鏡水槽展示エリア」をリニューアルし、クラゲや駿河湾に生息する浮遊生物を展示する新施設「ふわルーム」としてオープンします。

展示エリアが装い新たに進化

伊豆・三津シーパラダイスは、「遊ぶ!学ぶ!ふれる!」をコンセプトとした、お子さまから大人まで楽しめる水族館です。

2007年にオープンした「クラゲ万華鏡水槽展示エリア」は、長年にわたり多くの来館者に親しまれてきました。

今回、さらに多くの方々に楽しめるよう、クラゲだけでなく駿河湾に生息する浮遊生物も展示するコーナーへと生まれ変わります。

従来の「クラゲ万華鏡水槽」は、クラゲの代表格である「ミズクラゲ」と鏡が織りなす幻想的な空間を提供していましたが、リニューアル後は「ふわルーム」として、ふわふわした空間で来館者に癒やしのひとときをお届けします。

また、「ふわルーム」は、同館のコンセプトに基づき、じっくりクラゲを観察できる空間ともなっており、浮遊生物たちの生態を学んだり、餌やり体験ができる構成になっています。

さらに、展示演出効果を高めるため、地元企業である株式会社木村鋳造所様の技術協力を得て、展示コーナーの入口に大きなクラゲのオブジェを設置。

■癒やしの1LDK空間

「ふわルーム」は、リビング、ダイニング、キッチンをイメージした展示スペースで構成されており、訪れる人々にまるで自宅にいるかのようなリラックスした時間を提供します。

リビングエリア

リビングエリアでは、ふわりと漂うインテリアが、訪れる人々を包み込み、心地よいひとときを演出します。

お一人様カウンターが用意されているダイニングエリアは、クラゲや浮遊生物をじっくり観察できるスペースとなっています。

ダイニングエリア

参加型の学びの場

キッチンエリアには、クラゲの餌やりコーナーを設置。

来館者は自由にクラゲの餌やりを体験でき、クラゲの生態について楽しく学ぶことができます(水槽の状況により、餌やり体験を一時的に中止する可能性があります)。

SNS映えするスポット

「ふわルーム」は、ファミリー世代はもちろん、SNSでのシェアを楽しむ若い世代にとっても魅力的なスポットです。

美しいクラゲの展示やライティング演出によるロマンティックな空間は、写真映えすること間違いなしです!

■水族館概要

名称 : 伊豆・三津シーパラダイス

所在地 : 静岡県沼津市内浦長浜3-1

支配人 : 植田 行宏

料金 : 大人(中学生以上) 2,400円/4才〜小学生 1,200円

営業時間 : 9:00〜17:00 ※最終入場16:00

