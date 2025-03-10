ÍÎÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¿·¤·¤¤¡ª½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖºÚ¤Î²Ö¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥ê2ÉÊ
ÍÎÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇºÚ¤Î²Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¡ª
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Çò°æ¤¢¤ê¤µ¡Ê@arigohan¡Ë¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢»ä¤ÏÃÈ¤«¤¤µ¨Àá¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Ï¡ÉÅß¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÌîºÚ¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿ºÚ¤Î²Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´Íý¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¿§¤è¤¯¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤â¡Ä¡Ä¡Êµã¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Ï¤ª¿»¤·¤Ê¤É¡¢ÏÂÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óºÚ¤Î²Ö¤Î¤ª¿»¤·¤âºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿©¤ÙÊý¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤ºÚ¤Î²Ö¤òÍÎÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥«¥ê¥«¥ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬ Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ù¡ù
¤³¤ì¤¾¥Ç¥ÑÃÏ²¼¡ª¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶ñºà´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥é¥À¡£
ºÚ¤Î²Ö¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±Ä´Íý¤·¡¢Íñ¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤í¶ì¤¤ºÚ¤Î²Ö¤È¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥¯¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î±öÌ£¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ª
¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ï¤¢¤¨¤Æ¶ñºà¤Èº®¤¼¤º¤Ë¡¢¶ñºà¤È¸ò¸ß¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ºÚ¤Î²Ö¡Ä¡Ä100g
¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ä¡Ä4cm
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä50g
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡ÊÈ¾½Ï¡Ë¡Ä¡Ä2¸Ä
¡ÚA¡Û
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
²¼½àÈ÷
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÇö¤á¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦È¾½ÏÍñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
1. ºÚ¤Î²Ö¤ò¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤à¡£600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤·¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤é¤µ¤é¤Ë30ÉÃ²ÃÇ®¤·¤ÆÎä¿å¤Ë¼è¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ¶¯²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÈ¾½ÏÍñ¤ÈA¤ò²Ã¤¨¤Æ·Á¤¬»Ä¤ëÄøÅÙ¤ËÄÙ¤·º®¤¼¤ë¡Ê¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡Ë¡£
4. ´ï¤ËºÚ¤Î²Ö¤È3¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥ë¤ò¸ò¸ß¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£Á´ÂÎ¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»¶¤é¤¹¡£
ºÚ¤Î²Ö¤È¤¨¤Ó¤Î½Õ´¬¤ Íñ²«¥½¡¼¥¹Åº¤¨
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬ Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ù
ºÚ¤Î²Ö¤¬½Õ´¬¤¤Î¶ñºà¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¶ñºà¤È¤·¤Æ¤¨¤Ó¤È¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥«¥ê¿©´¶¤Î½Õ´¬¤¤ÎÈé¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤Î¤¨¤Ó¤ä¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡¢¤½¤·¤Æ½À¤é¤«¤¤ºÚ¤Î²Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
Åº¤¨¤¿Íñ²«¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤ì¤Ð¥³¥¯¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡¦4ËÜÊ¬¡Ë
¡¦ºÚ¤Î²Ö¡Ä¡Ä4ËÜÄøÅÙ¡Ê50g¡Ë
¡¦¤¨¤Ó¡Ä¡Ä50g
¡¦¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡Ä¡Ä100g
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä¡Ä4Ëç
¡¦ÇöÎÏÊ´¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ÚA¡Û
¡¦Íñ²«¡Ä¡Ä1¸Ä
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹
²¼½àÈ÷
¡¦¤¨¤Ó¤ÏÂç¤¤±¤ì¤Ð1cmÉýÄøÅÙ¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¤È¹õ¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦ºÚ¤Î²Ö¤Ï2ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦ÇöÎÏÊ´¤ò¿å¾®¤µ¤¸2¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ÇÍÏ¤¡¢¿åÍÏ¤ÇöÎÏÊ´¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
1. ¥Ý¥êÂÞ¤Ë¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢ÂÞ¤Î¾å¤«¤é¤è¤¯ÄÙ¤¹¡£¤½¤³¤Ë²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿¤¨¤Ó¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. ºÚ¤Î²Ö¤È1¤Î1/4ÎÌ¤ò½Õ´¬¤¤ÎÈé¤Ë¤Î¤»¡¢¤Õ¤¯¤µ´¬¤¤Ë¤¹¤ë¡£´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò¿åÍÏ¤ÇöÎÏÊ´¤ÇÎ±¤á¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÅ¬ÎÌ¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢2¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Á´ÂÎ¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó5Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
4. A¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍñ²«¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¡£
3¤ò¥½¡¼¥¹¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤â½Õ¤ò´¶¤¸¤¿¤¤
½Õ¿§¤È¤¤¤¨¤Ðºù¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·²ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë²«ÎÐ¿§¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
½Ü¤Î¿©ºà¤òÎÁÍý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¨Àá¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤«¤é¤âµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ºÚ¤Î²Ö¥ì¥·¥Ô2ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Î²«ÎÐ¿§¤ÈÍñ¤Î²«¿§¤Î½Õ¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬Á¯¤ä¤«¤À¤È¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¢ö
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Çò°æ¤¢¤ê¤µ¡Ê@arigohan¡ËInstagram