ÌÀÆü¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ç´µ¼Ô¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ÆÇº¤à·ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»åÅç¤Ø¹Ô¤Ã¤¿Êì¡¦°¦»Ò¤«¤é¤¢¤ëÍ¶¤¤¤¬¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè23½µ¡ÖÎ¥¤ì¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤È¤¦¤±¤ó¡×¤ÎÂè112²ó¤¬3·î11Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ö°Ê²¼3·î11ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»111ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó±é¤¸¤ëÊ¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÖÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¡£
·ë¤Î»Ð¤ÇÊ¡²¬¤Ç¡ÔÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¡Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆÅÄÊâÌò¤ËÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¡¢·ë¤ÎÊì¡¦°¦»Ò¤òËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢·ë¤ÎÉã¡¦À»¿ÍÌò¤òËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¡¢·ë¤ÎÁÄÉã¡¦±ÊµÈÌò¤ò¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤µ¤ó¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤Ïº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÏB¡Çz¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Î¹¤¬¤ê¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Ï°ìÈÌÉÂÅï´µ¼Ô¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î·ë¤¿¤Á¤â¡¢´µ¼Ô¤Ø¤Î¿©»ö»ØÆ³¤Ï½µ°ì¤È·è¤á¤é¤ì¤ë¡£
ËèÆü´µ¼Ô¤Î¸µ¤Ø´é¤ò½Ð¤·¡¢²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿·ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¤Îµ¢Âð¸å¡¢À»¿Í¤äæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¡Ë¤Ë¸½¾õ¤Î¿É¤µ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Ï²ÂÂå¡ÊµÜºêÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë»åÅç¤Ø¡£
¤½¤Î°¦»Ò¤«¤é·ë¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¥ê¥â¡¼¥ÈÄÌÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤¤¬Íè¤Æ¡½¡½¡£