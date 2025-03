オープンアクセスの査読付き学術誌であるEvolutionary Psychologyに掲載された論文で、「怒りやすい男性」はパートナーの女性から知性が低いと思われやすく、関係の満足度がお互いに低いという研究結果が報告されました。Kindness or Intelligence? Angry Men are Perceived as Less Intelligent by Their Female Romantic Partners - Jeremiasz Górniak, Marcin Zajenkowski, Kinga Szymaniak, Peter K. Jonason, 2024

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14747049241275706New psychology research: Angrier men perceived as less intelligent by womenhttps://www.psypost.org/new-psychology-research-angrier-men-perceived-as-less-intelligent-by-women/進化心理学では、人々はパートナーに「能力」や「思いやり」といった要素を求めていることがわかっています。現代社会であれば知性などが能力として認識され、思いやりは優しさや怒りの少なさといった要素で判断されます。しかし、すでに恋人関係にある人々の間でこれらの特性がどう影響するのかはよくわかっていなかったとのこと。そこでポーランドの研究チームは、パートナーが持つ能力や思いやりに対する認識が、関係の満足度や安定性にどのように関連しているのかを調査しました。研究には幅広い年代の異性愛者のカップル148組が集められました。女性の年齢幅は18〜74歳、平均年齢は28歳で、男性の年齢幅は18〜80歳、平均年齢は29歳でした。各パートナーがお互いに影響を与えないよう、約45分間の対面式セッションが個別に行われ、アンケートやテストによってさまざまなデータが収集されました。被験者の怒り特性、つまり怒りやすいかどうかは、「State-Trait Anger Expression Inventory-2」という標準化されたアンケートで測定されました。各個人の客観的知能はレーヴン漸進的マトリックスという広く用いられているテストで評価され、さらに自分自身やパートナーのことをどれほど賢いと認識しているのか、つまり主観的知能も1〜25のスケールで評価されました。恋愛関係の満足度は「Relationship Assessment Scale」というアンケートを通じて測定され、関係の長さや以前に付き合っていた恋人の数などのデータも収集されました。データを分析した結果、「男性の怒り」と「恋人関係の満足度」との間には、負の相関関係があることが示されました。怒りのレベルが高いと報告した男性は、恋愛関係に満足していないと報告する可能性が高く、また付き合っている女性も関係に満足していない割合が高かったとのことです。さらに、「男性の怒り」と「女性が認識している男性の知能」の間にも負の相関関係が発見されました。つまり、怒りやすい男性はパートナーの女性から知能が低いと評価されやすかったというわけです。この関係は男性の客観的な知能スコアに関係なくみられたため、怒りやすい男性は知能が低いという可能性は否定されています。この結果は、おそらく怒りに伴う衝動性や感情調節のミスなどが、パートナーから認識される知能を下げていることを示唆しています。研究チームは、「男性が怒りやすいこと」と「関係の満足度が低いこと」の関連性が、「パートナーの知能に対する女性の認識」によって説明できるかどうかを調べるため、媒介分析(mediation analysis)と呼ばれる手法で分析を行いました。その結果、男性の怒りがパートナーによって認識される知能の低下と関連しており、この女性からみた知能低下が、男女両方における関係性の満足度低下と関連していることがわかりました。つまり、「怒りやすい男性は、パートナーの女性から知能が低いと見なされやすく、これが関係の満足度低下を引き起こしている」可能性が高いというわけです。心理学系メディアのPsyPostは、「この研究は、人間関係において能力(知性)と思いやり(怒りの少なさ)はトレードオフの関係にあると認識されているという考えを支持しています。パートナーの思いやりが少ない(怒りやすい)と、たとえ実際の能力が高いとしても、パートナーの能力に対する認知に悪影響が及ぶようです」と述べました。