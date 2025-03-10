ÌÔÎõ½ÂÂÚ¤Î»ÍÆü»Ô¤Ë¡Ö³¤¤ò¤æ¤¯¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×!? ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ãæ³Ë¹ÁÏÑ¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Î×¹ÁÆ»Ï©¡É±ä¿·×²è¤É¤¦¤Ê¤ë
»ÍÆü»Ô¹Á¤Î¡ÖÎ×¹ÁÆ»Ï©¡×¤Î±ä¿·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæµþ·÷¶þ»Ø¤Î¹ÁÏÑ¤Ç¤¢¤ë»ÍÆü»Ô¹Á¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢³¤±è¤¤¤Î¹ñÆ»23¹æ¤ä¹ñÆ»1¹æ¤Ê¤É¤Î½ÂÂÚ¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â·ó¤Í¤¿»ÍÆü»Ô¹Á¤Î¡ÖÎ×¹ÁÆ»Ï©¡×¤Î±ä¿·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÆü»Ô¹Á¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤É¤¦¤·¤ò³¤¾å¶¶¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡Ö»ÍÆü»Ô¡¦¤¤¤Ê¤Ð¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¡Ê²èÁü¡§PIXTA¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÎ×¹ÁÆ»Ï©¤Ï²â4¹æ´´Àþ¡¢°¦¾Î¡Ö»ÍÆü»Ô¡¦¤¤¤Ê¤Ð¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ©Àþ¡£¹ñ¤¬¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ãæ³Ë¹ÁÏÑ¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë»ÍÆü»Ô¹Á¤ÎÊ£¿ô¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤É¤¦¤·¤ò¡¢³¤¾å¶¶¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÌ¼Ö¤âÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2018Ç¯4·î¤Ë¡¢°ËÀªÏÑ´ßÆ»¤Î¤ß¤¨Àî±ÛIC¤«¤é¡¢Àî±ÛÃÏ¶è¡¢Ä«ÌÀÃÏ¶è¤ÎËäÎ©ÃÏ¤ò´Ó¤¡¢¿Í¹©Åç¤Ç¤¢¤ë²â¥ö±ºÃÏ¶è¤ÎËÌ¤ÕÆ¬¤Þ¤Ç¤ò¶¶¤Ç¤Ä¤Ê¤°Ìó4.1km¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤¨Àî±ÛIC¤«¤éÆâÎ¦¤Ø¤Ï¹ñÆ»1¹æ¡ÖËÌÀª¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×¹ÁÆ»Ï©¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËËÌÀª¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î±äÄ¹Éô¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Î×¹ÁÆ»Ï©¤ò¤µ¤é¤ËÆî¤Ø±ä¿¤¹¤ë¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤«¤é¸¡Æ¤²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2²óÌÜ¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿4°Æ¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¡¢2025Ç¯2·î26Æü¤ÎÂè3²ó¸¡Æ¤²ñ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î×¹ÁÆ»Ï©¤Î¶¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë²â¥ö±ºÃÏ¶è¤«¤é¡¢Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç¤ª¤è¤½7kmÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±öÉÍÃÏ¶è¤â¤·¤¯¤Ï¡¢±öÉÍÃÏ¶è¤«¤é³¤¤ËÆÍ¤½Ð¤¿ÀÐ¸¶ÃÏ¶è¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ë¡¼¥È°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â³¤Â¦¤ò³¤¾å¶¶¤Ç°ìµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤°°Æ¤Ï»ö¶ÈÈñ¤Î¹â¤µ¤ä¸òÄÌÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ê¤É¤«¤éºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¾3°Æ¤ÏÆâÎ¦´ó¤ê¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¥ë¡¼¥È¤¬»÷ÄÌ¤¤¡¢²â¥ö±ºÃÏ¶è¤«¤é»ÍÆü»ÔÃÏ¶è¤Î¹ñÆ»164¹æÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï°ìËÜ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È±öÉÍ³¹Æ»¤Ë±è¤Ã¤ÆÆâÎ¦´ó¤ê¤òÄÌ¤ë¤«¡¢³¤Â¦¤òÄÌ¤¹¤«¤Ï¡¢¸¡Æ¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎ×¹ÁÆ»Ï©¤Ï¡¢»ÍÆü»Ô¹Á¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸åÇØÃÏ¤È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤ä¼þÊÕÆ»Ï©¤Î½ÂÂÚ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤²ßÊªÍ¢Á÷¤ÎÄê»þÀ¡¦Â¨»þÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬¼ç´ã¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÍÆü»Ô»Ô³¹¤ÎÆ»Ï©¤Ï¹Á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÂç·¿¼Ö¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯¡¢Î×¹ÁÆ»Ï©¤¬¼þÊÕ½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£