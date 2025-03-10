±Ñ Í¹ÊØ¶ÉÑÍºá»ö·ï ÉÙ»ÎÄÌ¤ÈÇå½þ¶¨µÄ³«»Ï¤Ø
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤ò¤á¤°¤ë¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤ÎÑÍºá»ö·ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤Ï¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇ¼Æþ¤·¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤ÈÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÙ»ÎÄÌ¤ÈÇå½þ¶¨µÄ³«»Ï¤Ø
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢1999Ç¯¡Á2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë700¿Í°Ê¾å¤ÎÍ¹ÊØ¶ÉÄ¹¤é¤¬²ñ·×µÏ¿¤È¸½¶â»Ä¹â¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²£ÎÎ¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÍºá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾Úµò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¸½ÃÏ»Ò²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤¿²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÇ°×Áê¤Ï7Æü¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î»þÅÄÎ´¿Î¼ÒÄ¹¤é¤ÈÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÇ°×Áê¤Ï¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¤¬Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜÊä½þ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ»µÁÅªµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë