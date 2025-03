1960年代から、今なお多くの人々に多大な影響を与え続け、ミュージシャンとして初のノーベル文学賞を受賞している、世界的シンガーソングライター、ボブ・ディラン。そのキャリア初期の時代を映画化したのが、彼の名曲「ライク・ア・ローリング・ストーン」(Like a Rolling Stone)の歌詞の一部をタイトルにした、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』である。

『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』(2005年)、『フォードvsフェラーリ』(2019年)などの充実した作品で、もはや巨匠の風格を得た、ジェームズ・マンゴールド監督が、ティモシー・シャラメを主演に迎え、当時の雰囲気とともにボブ・ディランの日々を表現し、多くの観客の絶賛を浴びることとなった。

ここでは主に、この伝説的アーティストを題材に、本作『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が何を描こうとしたのか、そしてクライマックスにおける、物議を醸した破壊的な衝動の意味や、ラストシーンに隠されていると考えられるテーマを、できる限り探いところまで掘り下げていきたい。

※本記事では、映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』のストーリー展開を明かしている部分があります。ご注意ください。

物語は、まだあどけなさの残る青年ボブ・ディラン(ティモシー・シャラメ)が、1961年の冬に、わずか10ドルとギターを持ってニューヨークへと降り立ったところから動き出す。折しもアメリカは、ベトナム反戦運動や公民権運動などの社会運動が活発化していた時期。有名な反戦歌、プロテスト(抵抗)ソングである「花はどこへ行った」(“Where have all the flowers gone?”)の作者でもあるフォークシンガー、ピート・シーガー(エドワード・ノートン)は、政治的な活動により当局から弾圧を受けていた。

そんなシーガーがディランに会ったのが、病で入院中のフォークシンガー、ウディ・ガスリー(スクート・マクネイリー)の病室だった。ガスリーに心酔していたディランは、「彼のために作った」という曲をガスリーの前で弾き語りする。シーガーはその才能に驚き、ディランを自分の家に宿泊させることにする。そこでティモシー・シャラメ自身がディランになりきって歌う「北国の少女」(Girl from the North Country)が、シーガーや、その妻のトシ(初音映莉子)の心を響かせる。観客もまた、その表現力に感動するのではないだろうか。

この曲が書かれたのは、後にディランの恋人となる女性をモデルとしたシルヴィ(エル・ファニング)と出会った後、イギリス旅行の後に書かれたと考えられているので、歌われるタイミングが早い気もするが、劇中ではまだ途中までしか出来ていないことが示されているので、史実的にはセーフなのかもしれない。いずれにせよ、このボロを纏って放浪している若い青年が、人の心の深いところに触れるような歌詞を書きあげたことには、あらためて驚かされる。まるで、小さな麻袋の中に隠された美しい宝石を垣間見たような思いだ。なぜ彼は、このような特別なことができるだろうのか。それが音楽界の長年の謎であり、本作の大きなテーマともなっている。

本作では、このエピソードに続き、シーガーの尽力によるフォークシンガーとしてのデビュー、シルヴィやジョーン・バエズ(モニカ・バルバロ)との出会い、キング牧師のスピーチに代表される社会運動への共感と、キューバ危機やケネディ暗殺などの歴史的事件、歴史的代病床のガスリーとの交流や、名曲「風に吹かれて」(Blowin' in the Wind)の成立過程、プロテストソングとして歌われる「時代は変る」(The Times They Are a-Changin' )、そしてディランが大衆的な人気を得ていく様子が、次々に描かれていく。

少なくともこの時代、歌の力により世の中を変えようとしていたのは、ウディ・ガスリー、ピート・シーガー、ジョーン・バエズ、またディランも同様だったと考えられる。劇中で示されるのは、ディランへの幅広く熱狂的な人気により、シーガーが“本当にフォークソング、プロテストソングの力で世の中を変えていくことができる”という確信を、感動とともに得ていく姿だ。しかしディランはこの後描かれるように、フォークから次第に距離を取り始める。当時のフォークのファンからは商業的だとされていたロックへと接近し、ジャンルを超えた存在になっていくのだ。

その決別の萌芽は、すでにディランとシーガーの最初の出会いのシーンから描かれていた。ディランは自分の音楽を、「フォークに改良を加えた」ものだと説明し、ロックミュージックをはじめ「何でも好きだ」と述懐していた。映画は、一貫してディランはディランだったのだと示しているのである。プロテストに参加したのは、あくまで自分の信条が時代のなかでフォークの時代性と共鳴した結果であり、そのとき、そのときのディランの心のあり様によって変化するだけなのだと。

そんなディランの性格は音楽性だけでなく、人間関係でも発揮される。夜中、気まぐれにジョーン・バエズの部屋に現れたり、別れたはずのシルヴィを突然に訪ねてフォーク・フェスに誘い、あまつさえ彼女の前でジョーンと親密なデュエットを見せたりして、無神経に彼女の心を傷つける。それはディランがそのときの自分の心のままに振る舞っただけなのだが、翻弄される周囲の人間にしてみれば支離滅裂で不誠実な態度に映るのは当然だろう。

そして、自分の心情を優先する姿勢の集大成として、本作のクライマックス、1965年のニューポート・フォーク・フェスティバルでのロック演奏がおこなわれることとなる。フォークフェスでのエレクトリック・ロック・パフォーマンスは、フォークのファンである聴衆の期待をジャンル的に裏切る行為であり、反戦や格差是正などのメッセージやプロテストとも方向性が異なっていた。

しかし、もともとディランの音楽は、プロテストソングとしての性質があるものだとしても、他の読み方ができる抽象性が含まれていた。「風に吹かれて」にしても、当時のアメリカ国内の社会状況への無関心が題材になっていたとはいえ、「答えは風に吹かれている」という、やや無責任にも感じられるロマンティックな歌詞が印象的だ。

とはいえ、この抽象性がディランへの幅広い人気の理由にもなっているはずだ。社会問題を糾弾するだけでなく、当時の若者の世代的な感情や漠然とした不安などに共通する個人的感覚の表出こそが、あまり社会の事柄に興味のない人々をも巻き込むことになったのである。本作でシーガーは、この幅の広い支持を社会運動へと変換し、変革へと繋げようとしていたのだ。

本作のストーリーを追っていくと、ディランの無軌道さや、自分の気分を優先することで他人の心を考えない不誠実な態度に反感をおぼえる部分があり、ここでの反逆的行動は、なかでもとくに残酷に感じられる。ピート・シーガーは、ディランをデビューさせてくれた恩人なのだ。彼の願いはただ一つ、フォークフェスのトリとしてディランに、聴衆の心を一つにするようなフォークソングを歌ってほしいというもの。その要求は、悲しくなるくらいにささやかなものだ。しかしディランは、その気持ちを踏みにじる。そしてラストでは、心酔していたはずのガスリーにも別れを告げて、オートバイで走っていく。なぜマンゴールド監督は、この非人間的とも思える部分をクライマックスとし、ラストにしたのだろうか。

その答えは、“風に吹かれている”わけではない。それではクライマックスへの疑問を基に、はじめからディランの描かれ方を振り返ってみよう。彼は「サーカスで暮らしていた」などとホラを吹き、自分の過去を話さないように努めていた。この秘密主義の理由は、安易に規定されイメージされたくないという感情の表れだろう。そして、それまでの自分自身に、語るに足るものがないという判断もあったのかもしれない。そう考えれば、遠いミネソタからヒッチハイクでニューヨークへと辿り着いたときの、いかにもな“放浪者”の格好や態度は、ある種のコスプレめいたものにも見えてくる。

なぜ若きディランはそこまで放浪者に憧れていたのか。それは、信奉するウディ・ガスリーが、やはり若い頃から日雇い労働者としてアメリカ国内のさまざまな地を巡ることで表現の下地を得たからだと考えられる。彼自身が貧しい労働者であり、さまざまな土地に滞在したことで、アメリカ国内の労働者、貧困層の声を代弁するという、強い原動力が生まれたのである。つまり、ディランもガスリーのような放浪者になりきることで、彼が手にしたような“魂”を得ようとしていたのではないか。

放浪のなかで“魂”を獲得するという考え方は、ディランだけのものではない。例えばTVアニメ『ザ・シンプソンズ』のエピソードに、「魂を売っちゃったバート」(Bart Sells His Soul)というエピソードがある。いたずら好きな少年バートは、軽い気持ちで「バートの魂」と書いた紙を、友人に5ドルで売り渡してしまう。はじめは魂の存在など迷信だと考えていたバートだったが、時間が経つとだんだん不安になってくる。そして一秒でも早く魂を買い戻したいと、魂を求めて夜の街を彷徨い始める。

エピソードの最後で、バートの妹リサは教訓を語る。「いい? バート。多くの哲学者が信じるように、人は誰も魂とともには生まれないの。お兄ちゃんが昨日の夜したように、苦しんで、考えて、祈ることで手に入れるものなのよ」……これは、「人間の本質というものは、あらかじめ決められたものではなく、現実に在ることが先行した存在であり、だからこそ人間は自ら行為を選び取って自分自身で意味を生み出さなければならない」という、哲学における実存主義的な考えに呼応したものだ。そしてそれは、漂白者になることで本物の表現者の魂を得ようとしたディランの彷徨への意欲にも繋がるのである。

また、作家ヘルマン・ヘッセの著作『漂白の魂(クヌルプ)』も、流浪し続ける芸術家の魂を描き出した作品だ。この小説では、魂は人間の存在とともに生まれるものではなく、獲得していくものだということが語られ、魂と放浪についての考えが述べられる。

「ぼくは両親の子で、両親に似ている、と両親は考える。だが、ぼくは両親を愛さずにはいられないとしても、両親にとっては理解できないような未知の人間なのだ。ぼくにとって肝心なもの、おそらくぼくの魂であるものを、両親は枝葉のものと考え、ぼくの若さあるいはむら気のせいにする。それでもぼくをかわいがり、あらゆる愛情をつくしてくれるだろう。父親は子どもに鼻や目や知力をさえ遺伝としてわかつことができるが、魂はそうはできない。魂はすべての人間の中に新しくできたものだ」ーーヘルマン・ヘッセ「クヌルプ(漂白の魂)」 高橋健二訳ーー

人生の経験のなかで、そして旅のなかで新しく変化していく魂。それは「ライク・ア・ローリング・ストーン」の歌詞に歌われる「転がり続ける石」そのものだ。ディランが、聴衆を怒らせ恩人を悲しませても頑なに自分の“気分”を優先することを貫いたのは、絶えず変化し続ける自分の魂の声から自然に紡ぎ出されるものを届けることが表現だという信念ゆえではないのか。そして、そこに決して嘘がないからこそ、彼の歌詞には多くの人々の心を動かす魔法のような力があるのではないのか。もし人間関係や義務感を優先して、いま歌いたくはない「風に吹かれて」を歌ってしまえば、彼の魔法は無惨に解けてしまうのかもしれない。

もちろん、だからといってピート・シーガーやジョーン・バエズの音楽性が偽物だということではないだろう。彼らもまた、自分の心に従い、信念を持って歌うことを貫いたアーティストである。彼らに影響力のある誰かが、「信念を捨てて体制に屈服せよ」と命じたとしても、決して応じることはないだろう。ただディランの音楽性が、そして彼の心の声が、ジャンルの面や思想の面でも、変化し続け移動し続ける“放浪者”であることを望んだというだけのことだ。

そう考えればラストシーンにおける、一見酷薄とも思えるガスリーとの決別にも、新たな見方をすることができる。ウディ・ガスリーもまた「漂白の魂」を持ってアメリカをさすらったアーティストである。だからこそディランは、彼を心の師と仰ぎ、彼を称える歌を歌ったのである。そして今度は、自分の心に従って、ガスリーの通った道を逸脱し、新たな方向へと走り出すのだ。それは決して、ガスリーを裏切ることを意味するものではない。なぜなら、放浪し続けることがガスリーと自分の共通点であり、表現者としての本質だからである。

「人間はめいめい自分の魂を持っている。それをほかの魂とまぜることはできない。ふたりの人間は寄りあい、互いに話しあい、寄り添いあっていることはできる。しかし、彼らの魂は花のようにそれぞれその場所に根をおろしている。どの魂もほかの魂のところに行くことはできない。行くのには根から離れなければならない。それこそできない相談だ。花は互いにいっしょになりたいから、においと種を送り出す。しかし、種がしかるべき所に行くようにするために、花は何をすることもできない。それは風のすることだ。風は好きなように、好きなところに、こちらに吹き、あちらに吹きする」ーーヘルマン・ヘッセ「クヌルプ(漂白の魂)」 高橋健二訳ーー

ディランは風や時代に運ばれながら、誰にも規定されイメージされることのない「名もなき者」としての声を頼りに、新たな場所へと、自分のかたちを変えながら転がり続ける。ジェームズ・マンゴールド監督とティモシー・シャラメは、このディランの魂の姿を、そのままラストシーンで表現し、ボブ・ディランの音楽性と生き方、そして彼の音楽が持つ魔法の秘密を、ついに解き明かしたのである。

(文=小野寺系(k.onodera))