日本におけるEV新時代を予感させる

これは単なる新車発表会ではない。

都内で3月7日に開催されたキャデラックの新型EV『リリック(LYRIQ)』のジャパン・プレミアは、日本におけるEV新時代を予感させる瞬間であった。



5年ぶりとなる日本発表会でお披露目されたキャデラック・リリック。ラグジュアリーなBEVだ。 上野和秀

決してリリックを過大評価するのではなく、ゼネラルモーターズ(以下、GM)が日本を含めたグローバルで展開するプレミアムEVにおけるブランド戦略が、EV市場全体に対するインパクトとしてとても大きいという意味だ。

実際、米国GM本社のホームページでは同日、『A new era for Cadillac in Japan (日本におけるキャデラックの新時代)』というタイトルで、日本におけるキャデラック・ブランドの事業方針が詳しく紹介されている。

会見には、米国GM本社からグローバル・キャデラック部門のジョン・ロス副社長も参加し、日本におけるキャデラック・ブランドの重要性を強調した。それによれば、2024年の実績でリリックは、米国内で最多販売のラグジュアリーEVであるという。

また、過去18ヵ月間でキャデラックは、欧州ではフランス、ドイツ、スイス、スウェーデン、オーストリア、オセアニアではニュージーランドでEV販売を開始するなど、EV事業を急拡大。特に右ハンドルの対象国向け仕様を重要視しており、そうした大きな視点のなかで今回、日本での事業戦略発表となった。

GMによれば、キャデラックが日本で最初に販売されたのは、今から110年前の1915年(大正4年)。その後、日本人の多くが抱いてきた『キャデラック=アメリカンラグジュアリー』というイメージが今、進化しようとしている。

合計4車種の最新EVを日本市場で一気に投入

今回の発表会場には、2種類のキャデラックEVが展示された。メイン会場と屋外には、リリック。その他、屋内にはキャデラックEVラインアップではエントリーモデルである『オプティック(OPTIQ)』の姿があった。

今回、日本仕様の技術的な詳細や価格が公開されたのは、リリックのみ。ボディサイズは、全長4995mm、全幅1985mm、全高1640mm、ホイールベース3085mmだ。



キャデラックEVのエントリーモデルとなる『オプティック』も展示、こちらも日本導入予定。 上野和秀

デザインは『いかにもキャデラック』と感じさせる、独自性の強いラグジュアリーな雰囲気がある。コクピットは、右ハンドル仕様で再構築された。骨格はEV専用『アルティウム』で、日本仕様はRWD(リア駆動)ベースのAWD(四駆駆動)のみの設定となる。

最高出力は384kW、最大トルクは610Nm。バッテリー容量は95.7kWhで、満充電での航続距離は510km。日本を主体とする急速充電規格のCHAdeMO(チャデモ)に対応する。GMジャパンによれば、約1年をかけて全国各地のCHAdeMO方式・急速充電器に対して、アルティウム制御システムの正常作動を確認済みだという。

リリックの指定価格は税込1100万円で、2025年5月以降にデリバリーを開始する。現時点で販売目標数は公開されていない。

その後、2026年には今回展示されたオプティックのほか、アメリカでは『ベビー・エスカレード』とも称される3列シートの『ヴィスティック(VISTIQ)』、さらにハイパフォーマンスモデルの『リリックV』という、合計4車種の最新EVを日本市場で一気に投入する。

ただし、GMジャパンによれば、キャデラックは完全にEVシフトするのではなく、今後もエンジン車の供給を続けるという。

新しいユーザー層にアプローチできる、またとないチャンス

それにしても、なぜいま、キャデラックは日本を含めたグローバルでEVシフトを加速させているのか? 世間では今、『EV(の普及)は踊り場』と言われることが多いにもかかわらず……。

時計の針を少し戻すと、GMのメアリー・バーラCEO(最高経営責任者)が、次世代グローバルEVプラットフォームとしてアルティウムを初公開したのは、いまから5年前の2020年3月。その後、欧州ではグリーンディール政策において、消費者の意識や需要と規制のバランスが崩れたことで、欧州域内ではEVの過剰供給が問題となった。



米国GM本社からグローバル・キャデラック部門のジョン・ロス副社長も参加。 上野和秀

また、GMのお膝元であるアメリカでもテスラの販売が頭打ちになり、そして第二次トランプ政権発足に伴い、バイデン政権が強く推進してきたIRA(インフレ抑制法)の撤廃を含めた政策転換の議論など、アメリカではEV普及に対する向かい風が吹き出した。

こうした市場動向を鑑み、GMバーラCEOは昨年、EV戦略の見直しを打ち出した。その中で、ブランドによってEVシフトの速度や方向性に特徴を持たせており、キャデラックについては積極的な姿勢を見せている。

背景にあるのは、ラグジュアリー市場におけるEV需要の高まりだ。マス市場(大衆市場)でのEVでは、BYDを筆頭とした中国ブランドの価格競争力が上がっており、またテスラもモデルS/Xから、モデル3/Yへと主力ラインアップを修正してきているところだ。

一方、プレミアムEV市場では、メルセデス・ベンツ、レクサス、ソニー・ホンダなどが参入しているものの、キャデラックとしてはヘリテージ(歴史)に裏付けられた高いブランド力によって新しいユーザー層にアプローチできる、『またとないチャンス』としてEVシフトを捉えていると言えるだろう。

『伏兵』という表現は、キャデラックに対して大変失礼かもしれないが、日本EV市場において今後、これまではニッチブランドであったキャデラックの存在感が一気に増す可能性を、今回の会見の場で感じた。