¡È9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É±ûÀî¤«¤³¡¡Îë¼¯¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÈþ½÷¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î±ûÀî¤«¤³¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSUPER¡¡FOMULA¡¡Rd.2¡¡Îë¼¯¡¡37¹æ¼Ö¤Ï16°Ì¡¢¤½¤·¤Æ1¹æ¼Ö¤Ï2°ÌÉ½¾´Âæ¡¡¤½¤·¤ÆLights¤Ç¤Ïº´ÌîÍº¾ëÁª¼ê¤¬¸«»ö3Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦²÷µó¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¥·¡¼¥º¥óËë³«¤±¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¶«¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êSF¤Ï¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢VANTELIN¡¡TEAM¡¡TOM'S¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ½÷¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë½÷¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ûÀî¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¡¼¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¡È9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë72¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB85¡¦W58¡¦H88¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äÈë½ñ·Ð¸³¤Ê¤É°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£