ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç¾®·¿µ¡ÄÆÍî5¿ÍÅë¾è Ê£¿ô¿Í¤±¤¬¤«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Î¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼·´¤Ç¾®·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡FAA=¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼·´¤Î¶õ¹Á¶á¤¯¤Ç5¿Í¤¬Åë¾è¤·¤¿¾®·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¼Ö¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÜ·â¼Ô¤Ï¡ÖÎ¥Î¦Ä¾¸å¤ËÃó¼Ö¾ì¤ËÄÆÍî¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë