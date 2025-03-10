¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤¬½Ð±é·èÄê¡ª°ËÌîÈø·Å¡¦°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬W¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤¬¼´¤È¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ÅÄÂ¼ÂçÏÂ¤È¤·¤ÆÀº°ìÇÕÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ë
°ËÌîÈø·Å¤È°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬W¼ç±é¤Î4·î1Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢´ô½§¾¢¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡Ö1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©Ìó¤À¤é¤±¤Î´ñÀ×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»à¤Î¿¿Áê¤ÈÉÔÎÑ¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦É×ÉØºÆÀ¸¥é¥Ö¡õ¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£
CMÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖFLAIR Pro.¡×¤ÎCGÉô¤ÇÆ¯¤¡¢´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤ÎÆ±´ü¡¦ÅÄÂ¼ÂçÏÂ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏTravis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤äSF¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Î¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢»þ¡¹¤ª¤ä¤¸¥®¥ã¥°¤ò¤«¤Þ¤¹¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤Ç½÷À¼Ò°÷¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£´´ÂÀ¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢´´ÂÀ¤¬²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¡£¾¾ÁÒ¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤Ä¤á¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥²ー¥à¥Ðー¡ÖMy turn¡×¤ÎÅ¹Ä¹¡¦´Ý»³¹Ì²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡ÈºÇÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡É¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡£¤Ê¤Ä¤á¤¬Í£°ìµ¤¤òµö¤·¤ÆËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ëÁê¼ê¤¢¤ê¡¢¡ÖMy turn¡×¤Ï¤Ê¤Ä¤á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ©È´¤¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡£´Ý»³¤Ï¤Ê¤Ä¤á¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ±¢¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Ê¤Ä¤á¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖFLAIR Pro.¡×ÉôÄ¹¤Î¼éÃ«À¿¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¤¥±¤ª¤¸¤Ç¡¢Éô²¼¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¾å¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£¼éÃ«¤Ï´´ÂÀ¤ä¤Ê¤Ä¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ç¤â»äÀ¸³è¤Ç¤âÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£´´ÂÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¤Ê¤Ä¤á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ä¤á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¤Ï´´ÂÀ¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖFLAIR Pro.¡×¤ÇPM¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¤Ê¤Ä¤á¤ò¡È»Õ¡É¤È¶Ä¤°ÄÔè½»Ò¤òóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¸µµ¤¤¹¤®¤ë¸åÇÚ¥¥ã¥é¤Ç½õ´ÆÆÄ¤Îº£°æÌÐ¤ò´ô½§¾¢¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡ÖºÊ¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿À¤³¦¡×¤È¡ÖÉ×¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿À¤³¦¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ÊÂÀîÉ×ÉØ¤ò°Ï¤àÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Êª¸ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¼Ô¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢º£¸å²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë½Ð±é¿Ø¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù
04/01¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ²ÐÍË23:00～23:30
½Ð±é¡§°ËÌîÈø·Å¡¡°Ë¸¶Ï»²Ö¡¡Â¾
µÓËÜ¡§¤¤¤È¤¦ºÚ¤Î¤Ï¡¡Â¼ÅÄ¤³¤±¤·¡¡äª¾»Ìé¡¡²£ÈøÀéÃÒ
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÅÄÃæ¹Ì»Ê¡¡ÅçËÜ¹ÖÂÀ¡¡¿¢ÌÚ¤µ¤¯¤é¡¡Ä¹ß·²ÂÌé
±é½Ð¡§äª¾»Ìé¡¡Åª¾ìÀ¯¹Ô¡¡Ä¹ß·²ÂÌé¡¡¹âÅÄÃÎÆÁ
¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ktv.jp/parallel-fufu/