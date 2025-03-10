¡Ö¥Ï¥º¥ì¥Ï¥º¥ì¥Ï¥º¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¥í¥Ã¥Æ¡¦¾åÅÄ´õÍ³æÆ¤Î»ß¤Þ¤é¤Ì¥Ü¥ä¥¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Î¡È¿·¿Í¡É
¡þ2025 PRESEASON TALK SHOW(9Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï9Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡Ö2025 PRESEASON TALK SHOW¡×¤ò³«ºÅ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¾åÅÄ´õÍ³æÆÁª¼ê¤È»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÐÃÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î°§»¢¤Ç¡ÖºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¸¬Â½¤ò´Þ¤ó¤À¥Ü¥ä¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾åÅÄÁª¼ê¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¡ÉáÄÌ¤Ë¸«¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Â¤âÂ®¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¼éÈ÷¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹²áÄø¤Ç¼þ°Ï¤è¤êÌîµå¤¬¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤ÈÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¾å¼ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾åÅÄÁª¼ê¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤ò¸Ç¤¯·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¹â¹»¤ò°úÂà¤·¤¿¤È¤¤Ë»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ÆÌÀ¼£Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ø4Ç¯¸åÉ¬¤º¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë4Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾åÅÄÁª¼ê¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ç¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¤Þ¤¡¥Ï¥º¥ì¥Ï¥º¥ì¥Ï¥º¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¡È¼ºÇÔ¤â°ú¤¤º¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¡É¤À¤½¤¦¡£ÂÐºö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿Í¤ËÍê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÜºêÎµÀ®Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤ÎÂÇ·âÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëµÜºêÁª¼ê¡£¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¹þ¤à¤È¤â¤Ã¤È°ú¤¤º¤ê¤³¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¡ÄµÜºê¤µ¤ó¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤ó¤¹¤è¡£µÜºê¤µ¤ó¤È¤«¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø¤¤¤äÊÌ¤Ë¤¨¤¨¤ä¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÂ¤¤¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë¡Ø¥¶¥¤µ¤ó¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¤½¤ó¤Ê¤óµ¤¤Ë¤¹¤ó¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£