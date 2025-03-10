¡ÚÂ®Êó¡Ûºë¶Ì¡¦±ÛÀ¸Ä®¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¡¡Ìó50Ëü±ß¤òÃ¥¤¤ÃË¤¬Æ¨Áö¡¡Å¹°÷¤ËÉà¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¤è¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤¹
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ºë¶Ì¸©±ÛÀ¸Ä®¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢ÃË¤¬Å¹°÷¤ËÉà¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤ò¸«¤»¶¼¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½50Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ºë¶Ì¡¦±ÛÀ¸Ä®Ç¡°Õ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÁ´¿È¹õ¤Å¤¯¤á¤ÎÃË¤¬Éà¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀÅ¹°÷¤Ë¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¤è¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤Ï¶â¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤ª¤è¤½50Ëü±ß¤òÃ¥¤¤Æ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å¹°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¡¢Å¹Æâ¤ËµÒ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï20Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½170¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´¿È¹õ¿§¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¡¢Ä¹¥º¥Ü¥ó¡¢È¾¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£