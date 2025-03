【PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel at SXSW | 3.09.2025】 3月10日6時~ 配信

コレクターズエディション

コジマプロダクションは、6月26日に発売を予定しているプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」の商品情報を公開した。

発売日の発表に合わせて各エディションの情報が公開。通常版にあたるスタンダードエディションに加え、ゲーム内アイテムが付属するデジタルデラックスエディションが展開。さらに、「マゼランマン」のスタチューや「小島秀夫からの手紙」といった様々なアイテムが付属するコレクターズエディションも発売される。こちらは発売2日前の6月24日よりプレイ可能となる早期アクセス権も付属する。

デジタルデラックスエディション

スタンダードエディション(パッケージ/ダウンロード)

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

2025年6月26日発売



各エディション

📦コレクターズエディション

📦デジタルデラックスエディション

📦スタンダードエディション(パッケージ/ダウンロード)… pic.twitter.com/htDNoGHGKU - KOJIMA PRODUCTIONS (@KojiPro2015) March 9, 2025

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved