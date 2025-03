【PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel at SXSW | 3.09.2025】 3月10日6時~ 配信

プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」のゲームプレイ映像を含むトレーラーが公開された。

トレーラーでは、物語の一端やキーとなりそうな新たな登場人物、様々な地域で配達をするサムのゲームプレイ映像、戦闘シーンなども確認できる。

さらに、DHVマゼラン号が巨大BTと合体したマゼランマン様子に加え、ビーチに並ぶサーバーなども映されている。

