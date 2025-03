あなたは本当にトラウマのことを知っていますか?

自然に治癒することはなく、一生強い「毒性」を放ち、心身を蝕み続けるトラウマ。

杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』(講談社現代新書)では、発達障害と複雑性PTSDの第一人者である著者が、「心の複雑骨折」をトラウマを癒やす、安全かつ高い治療効果を持つ画期的な治療法を解説します。

重症のトラウマの真実

トラウマの治療は、けっこう大変そうだということは、これまでの説明である程度お分かりいただけたのではないかと考えます。

重症のトラウマについての真実をここで整理しておきます。

・トラウマには2種類あって、長期にわたる反復性のトラウマ(テアの況拭砲蓮単回性のトラウマ(テアの儀拭砲箸呂泙辰燭違う症状と経過になる。

・長期反復性のトラウマの後遺症は、心身全体に及ぶ。

・それは、タバコ、酒、薬物などへの依存を引き起こし、寿命も短くなるなど、深刻な影響が起きる。犯罪にも関係する。

・子どもの場合は、しばしば発達障害の診断になるが、発達障害としての治療では良くならない。また症状そのものが一般的な発達障害より重症である。

・これらの症状を引き起こす張本人はフラッシュバックである。

・フラッシュバックは、本来は脅威を避け、生き延びるための、生体に備わっている防御反応である。

・長期反復性のトラウマの場合、自分では制御できないフラッシュバックがいつでもどこでも起きるようになる。

・このようなフラッシュバックはトラウマ場面の再体験に近く、それ自体大変に辛い体験になる。

さて、フラッシュバックは通常のカウンセリングで対応ができないのでしょうか。これが困ったことに上手くいかないのです。

特にテアの況拭長期反復性のトラウマの場合、通常のカウンセリングをすると、抑え込んでいたフラッシュバックの蓋が開いてしまい、収拾がつかなくなるのです。過去の場面に飛んでいってフリーズを起こすか、『トラウマ』第1章に紹介した事例のように、治療の記憶自体を吹き飛ばしてしまうことも起きてきます。

前述したように、フラッシュバックの蓋が開いて、過去のフラッシュバックに襲われ、ぼうっとなった状態を、除反応あるいは解除反応(Abreaction; Poole et al., 2010)と呼びます。こんな専門用語があるくらいなので、この現象は実は、ずいぶん昔から知られていたことは確かなのです。

学校の先生なら、こんな体験をされたことが一度や二度はあるのではないでしょうか。

学校で着席ができなくて注意すると、大暴れを繰り返す子どもが今日も暴れた。やむを得ず、家庭に報告の電話をかけた。なかなかつながらず、夜になってようやく母親が電話に出た。

そのお母さんは、言いがかりに近いと先生からは感じられるクレームを時々学校に言ってくるいわゆるモンスターペアレントで、その内容はというと、「うちの子が、〇〇さんと〇〇さんからいじめを受けた、教師からも暴力やいじめを受けた」というものであるが、事実はむしろ逆で、その子どものほうがすぐ周りの子どもたちに手を出してしまい、場合によっては大暴れするので、大人が真剣になって押さえ込まざるを得ないことも起きている。

ようやく電話がつながり、子どもの暴力の報告をしたところ、子どものことを差し置いて、自分がどんな大変な体験をしてきたのか話し出した。ワーッと話が止まらなくなり、2時間あまり話を聞いて、何となく時間切れになった。その後、今度は母親のほうから時間外に頻回に電話がかかってくるようになり、まったく同じ話を長時間繰り返すようになった。話の内容はいつも同じだが、前に話したことを確認しても覚えていないこともよくある。子どもの問題行動もいっこうに治まらない。

この先生の電話は要するに、傾聴型のカウンセリングと同じことをしているのです。残念ながら、フラッシュバックは傾聴では改善しません。この先生の時間外の努力を無意味とは決して思いませんが、母親や子どもの改善に何ら結びつかないのです。

子どもによく行われているプレーセラピー(遊戯療法)も傾聴型カウンセリングの子ども版のようなものです。プレーセラピーは、子どもに自由に遊んでもらいます。その遊びを通して子どもは治療者のもとで自分の内面を表出し、それによって大人の語りと同じように、治療効果があると考えられていますが、例えばこんな具合になります。

プレーセラピーが始まると、最初は徐々に、そのうちにわっと興奮して、子どもが一方的に治療者に攻撃を繰り返す。治療者は水をかけられ、砂をかけられ、コップを投げられ、おもちゃをぶつけられ、防戦一方になる。バットでいきなり本気で叩かれることもある。こうしてワーッと暴れていた子どもが、そのうちにボーッとなってしまう(つまり解除反応がきてしまう)。

こんなプレーセラピーが毎回延々と続き、日常生活での子どもの行動はというと、良くなるどころかどんどん悪化し、子どもの側も徐々に治療にくるのをいやがるようになって(フラッシュバックが起きる体験は子どもにとっても大変に辛い体験なので)、やがてこなくなって中断のまま終了になる。

実のところ、筆者は、こんなプレーセラピーを受けてきたという紹介状を携えたお子さんの、その後の治療を何人も引き受けてきました。要するにトラウマの治療としては、傾聴型のカウンセリングもプレーセラピーも、無効どころか禁忌といって過言ではありません。

トラウマ処理とは、このような解除反応を起こさないで、フラッシュバックを治療するために作られた特殊な心理治療のことです。

一方で、トラウマ処理という特殊な精神療法を行わなくとも、通常の精神療法の活用で、治療が可能という意見があります(村上、2023)。長期反復性のトラウマによって生じる後遺症の主たる症状は、「フラッシュバック」と「自己無価値」であるので、後者のほうに働きかければ治療が可能というわけです。

このような治療法は軽症例には有効かもしれませんが、筆者の経験では重症例に実施すると、ことごとくといっていいほど強烈なフラッシュバックが生じ、解除反応が起きてしまいます。単回性トラウマには絶大な効果があるEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)ですら、普通のやり方で複雑性PTSDの方に実施すると、解除反応が起きるのです。だからこそ、後述するTSプロトコールのような妙な(?)やり方が必要になってくるのです。

通常の精神療法で十分と主張をされる医療者もいますが、筆者からすると、本当に重症の複雑性PTSDに向き合った経験があるのだろうかと疑問を覚えざるを得ません。前述した事例のように、解離によって治療の記憶が吹き飛ばされるため、治療は悪夢のような堂々巡りに陥るのです。

