ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤!¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤ÆÅÐ¾ì!
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤È²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©!¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ´ò¤·¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ë!
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È ¡×¤Ï¥ì¥È¥í¤Ê¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥½¥¦¥ë¡¢70Ç¯Âå¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¥³¡¼¥È¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¥¹¥¨¡¼¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È ¡×¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¶¡¼¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢ÂÑµ×À¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¡¢Æü¾ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
Cloudfoam Comfort ¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢Â¸µ¤Ë¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤µ¤òÄó¶¡¤·¡¢°ìÆüÃæÍú¤Â³¤±¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Íú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£½À¤é¤«¤¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢Êâ¹Ô»þ¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤È²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©!¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ´ò¤·¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ë!
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È ¡×¤Ï¥ì¥È¥í¤Ê¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥½¥¦¥ë¡¢70Ç¯Âå¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¥³¡¼¥È¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¥¹¥¨¡¼¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È ¡×¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¶¡¼¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢ÂÑµ×À¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¡¢Æü¾ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
Cloudfoam Comfort ¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢Â¸µ¤Ë¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤µ¤òÄó¶¡¤·¡¢°ìÆüÃæÍú¤Â³¤±¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Íú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£½À¤é¤«¤¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢Êâ¹Ô»þ¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û