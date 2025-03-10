¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¡¡4·î¤«¤é½»¤àÅìµþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂÌÀ¤«¤¹¡¡´Ö¼è¤ê¤Ï1LDK¤Ë¶¦±é¼Ô¡Ö¹â¤¤¤ï¡Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê30¡Ë¤¬¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤ÏM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024½àÍ¥¾¡¡£º£Ç¯4·î¤«¤é³èÆ°µòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¿§¡¹³§¡¢Çº¤à¤ß¤¿¤¤¤ä¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢Çº¤à¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡£·Ý¿Í¤Ê¤ë¤È¤¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÁêÊý¤Î»û²È¤âM-1¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÅìµþ¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤«¤Þ¤é¡Ö¤É¤³¤Ë½»¤àÍ½Äê¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È»û²È¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤Î´Ö¡¢ÌÜ¹õ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÄÂ¹â¤¤¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤Êª·ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ°ìÃ¶µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ä¤í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë°ú¤Ã±Û¤·Àè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¾ì½ê¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖËÍ¤Ï16Ëü¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö1LDK¡×¤È´Ö¼è¤ê¤ò¸À¤¦¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¹â¤¤¤ï¡Á¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£