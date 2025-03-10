¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡ÖÆÃÊÌÈÇ¡×ÊüÁ÷¡ª¥²¥¹¥È¤ÏËÌÂ¼¾¢³¤¡õ²Ï¹çÍ¥¼Â
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Ï¡¢4·î23Æü¤«¤éËè½µ¿åÍË¤è¤ë8»þ¤Ë¿·ÈÖÁÈ¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤òÊüÁ÷¡£2021Ç¯¤«¤é3Ç¯È¾¡¢Ëè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥¢¥ï¡¼¡×¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¤ä¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Î±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¸ÅÎ©Á±Ç·¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÆâÍÆ¤âÂçÉý¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÊüÁ÷¡£º£¡¢ºÇ¤â¤ª¾Ð¤¤Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤·Ý¿Í¡¢ÀéÄ»¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÌ¾¿Í¤Î¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤òÈ¯·¡¡£¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢·Ý¿Í¤¬»ý¤Á¹þ¤à¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¥Í¥¿¡×¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¡ª
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ËÜÆü3·î10Æü¡Ê·î¡Ë24»þ09Ê¬¤«¤é¡¢¿·ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÃÊÌÈÇ¡×¤òÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤ÏËÌÂ¼¾¢³¤¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¡£Âç¸ç¤Ï²Ï¹ç¤Ë¡Ö²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¯¤®ÉÕ¤±¡£ËÌÂ¼¤Ï¡¢°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤ÇßÀ²ÈÎ´°ìÈ¯°Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
´ë²è¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö»ý¤Á¤è¤ê¡ª¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡£¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤ÏÄØµ´ÅÛ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦郄ÅÄ¿¿´õ¤ÈÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¡£¡Ö²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î郄ÅÄ¡õÇÏ±»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ºÇ½é¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤Î¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¥Í¥¿¡Ö¥¢¥Æ¥ì¥³¡ªÄÁ¥×¥ì¡¼¹¥¥×¥ì¡¼¡×¡£¡È¥×¥íÌîµå¥¢¥Æ¥ì¥³¡É¤òÌîµå¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥¢¥Æ¥ì¥³¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¥Í¥¿¤Ëµ´ÅÛ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¥É¥ó°ú¤¡£¥Î¥Ö¤Ï´ÑµÒ¤Ë¡Ö¥¦¥±¤ë¤È¤«¥¹¥Ù¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼ßÀ²È¤ÎÄ©Àï¤¬¡ÖÁ´Á³¡¢Á´Á³¡×¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÉ¬»à¤ÎÄ©Àï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥«¥ó¥Ú¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È°¢Á³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÌ¾Êá¼ê¤Èëð¤ï¤ì¤¿Ã£Àî¸÷ÃË»á¤ÎÍÌ¾¤Ê¡È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ö·ï¡É¤Î±ÇÁü¤Ç郄ÅÄÁª¼ê¤¬¸«»ö¤Ê¥¢¥Æ¥ì¥³¤òÈäÏª¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÌÂ¼¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥ºÂÐ¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î¡ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³»ö·ï¡É¡£¿¿·õ¤Ë¥¢¥Æ¥ì¥³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëËÌÂ¼¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë»×¤ï¤º¾×·â¤Î°ì¸À¤¬¡£
²Ï¹ç¤Ï¼«¤é¡ÈÆæ¤Î¥²¡¼¥à¡É¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡£Í§¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ê¹ç¤¦¡É¥²¡¼¥à¤Ë¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢ËÌÂ¼¡¢²Ï¹ç¤Î6¿Í¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£6¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÂê¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¤¤Æ½Ð¤¿¿ô»ú¤¬¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£ËÌÂ¼¤Î²óÅú¤Ï¡ÖÂç¸ç¡×¡¢¥Î¥Ö¤Î²óÅú¤Ï¡Öº£Æü¤ÎßÀ²È¡×¡¢Âç¸ç¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¥Ê¥Þ¥³¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¡ÈÆæ¥²¡¼¥à¡É¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢²Ï¹ç¤Ïµ´ÅÛ¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢»³¸ýÉ´·Ã¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯Part2¡×¤Î¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¤ËÄ©Àï¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¾ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤âÈäÏª¡£¡Ö´ÑµÒ¤Î¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦²Ï¹ç¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤ÏÉ¬¸«¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥Í¥¿¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ßÀ²È¤Î´é¿§¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡ã¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×ÆÃÊÌÈÇ ³µÍ×¡ä
3·î10Æü¡Ê·î¡Ë24:09¡Á25:04 ¢¨ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï28¶É¥Í¥Ã¥È¡ÜTOS¡ÜUMK
½Ð±é¡§
MC ÀéÄ»¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á
¿³ºº°÷¥²¥¹¥È ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â
¥²¥¹¥È µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢郄ÅÄ¿¿´õ¡¢ÄØµ´ÅÛ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó ¢¨50²»½ç
¿Ê¹Ô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È ²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
À©ºî¡§
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ µÈÌµÅÄ¹ä¡¢ÌøÂô±Ñ½Ó
±é½Ð ¸ÅÎ©Á±Ç·
¡ãÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡ä
£Ø¡§@chidokama
Instagram¡§@chidokama
TikTok¡§@chidokama