【PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel at SXSW | 3.09.2025】 3月10日6時~ 配信

コジマプロダクションは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」を6月26日に発売する。

「デス・ストランディング2」はゲームクリエイターの小島秀夫氏率いるコジマプロダクションの新作アクションゲーム。第1作目となる「デス・ストランディング」は2019年11月8日に発売された作品で、主人公のサムを俳優のノーマン・リーダスさんが演じた。他のプレーヤーと間接的に繋がるソーシャル・ストランド・システムを取り入れたPS4用のタイトルとして発売され、その後にXbox Series X/SやPCなど複数のプラットフォーム向けに展開された。

「デススト2」の発売日はイベント「PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel at SXSW」にて発表。2022年12月に正式発表された「デススト2」の発売日がついに明らかとなっった。

