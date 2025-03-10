49ºÐ¡¦»ñ»º1²¯9000Ëü±ß½÷À¤ÎÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼ÒÌä¤ï¤º¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1400¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê49ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í1100Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼ÔÉÔÌÀ
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â1²¯±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º9000Ëü±ß
¢£¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦³ô¼°¡§2000Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§7000Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥È¥ê¡ã6191¡ä¡×¤À¤½¤¦¡£
500³ô°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë¤È¡Ö9·îËö¤È3·îËö¤Ë2²ó¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¹Ò¶õ·ô¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢6Ç¯´ÖÊÝÍ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼ÒÌä¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤â¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊØÍø¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤âÇñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸¤»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤ËÉ×¤È½ÉÇñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ë²Ú¤ÊÄ«¿©¡¢²¹Àô¡¢Í³Ú±ñ¤Ç¤ÎÃã¼¼¤òÁ´¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÏÅ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¸½ºß¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÆâµ¬¤Ç¡×³ô¼°¤ÎÇäÇã¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¡¢¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤¿¼ñÌ£¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È·×²è¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§49ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê49ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í1100Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼ÔÉÔÌÀ
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â1²¯±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º9000Ëü±ß
¡¦³ô¼°¡§2000Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§7000Ëü±ß
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥¢¥È¥ê¡×Åê»ñÎò¤Ï¡ÖÌó25Ç¯¡×¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä³ô¼°¤òÃæ¿´¤Ë9000Ëü±ß¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦40Âå¤ÎÅê¹Æ¼Ô½÷À¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥È¥ê¡ã6191¡ä¡×¤À¤½¤¦¡£
500³ô°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë¤È¡Ö9·îËö¤È3·îËö¤Ë2²ó¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¹Ò¶õ·ô¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢6Ç¯´ÖÊÝÍ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼ÒÌä¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤â¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊØÍø¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤âÇñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸¤»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤ËÉ×¤È½ÉÇñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ë²Ú¤ÊÄ«¿©¡¢²¹Àô¡¢Í³Ú±ñ¤Ç¤ÎÃã¼¼¤òÁ´¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÏÅ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ñÌ£¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¤¡×³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·è»»Á°¸å¤Ç³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÆ¨¤²¡ÊÁê¾ì¤¬²¼¤¬¤ëÁ°¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
¤¿¤À¸½ºß¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÆâµ¬¤Ç¡×³ô¼°¤ÎÇäÇã¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¡¢¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤¿¼ñÌ£¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È·×²è¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)