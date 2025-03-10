¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÉÆüËÜ½ü³°Ä¾ÃÌÈ½¤Î¤¿¤áÉðÆ£·Ð»ºÁê¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÅþÃå¡¡¼«Æ°¼Ö25¡ó¤Ê¤É¤á¤°¤ê¾¦Ì³Ä¹´±¤È´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤«¤éÆüËÜ¤Î½ü³°¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÉðÆ£·Ð»ºÁê¤¬9Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÆ£·Ð»ºÁê¤Ï9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢10Æü¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç´ØÀÇ¤äËÇ°×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ä¡¢USTR¡ÊÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ë¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïº£½µ12Æü¤«¤éÅ´¹Ý¤ä¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Â¾¡¢4·î¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ë¤â25¡óÄøÅÙ¤Î´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£·Ð»ºÁê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤éÆüËÜ¤ò½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£